Forster Van 599 VB: Wohnmobil-Test

B ei den kompakten Campern geht die Post ab. In keinem Segment werden mehr Fahrzeuge verkauft, kein Segment wächst schneller. Kein Wunder, dass die im Trigano-Konzern als Einsteigermarke angesiedelte Firma Forster in dieser Saison (endlich) auch Nützliches für Camper "101 Dinge, die ein Wohnmobil-Liebhaber wissen muss" Preis: 14,99 Euro* Bruchsicherer Emaille-Becher Preis: 15,99 Euro Faltbarer Camping-Wasserkessel Preis: 17,90 Euro Dometic Gas-Alarmanlage Preis: 76,90 Euro Mellerud Caravan- und Reisemobil-Grundreiniger Preis: 11,99 Euro Carpoint Neigungsanzeige-Gerät 12V Preis: 20,80 Euro *Preise: Stand 29.08.2019 *Preise: Stand 29.08.2019 ei den kompakten Campern geht die Post ab. In keinem Segment werden mehr Fahrzeuge verkauft, kein Segment wächst schneller. Kein Wunder, dass die im Trigano-Konzern als Einsteigermarke angesiedelte Firma Forster in dieser Saison (endlich) auch Kastenwagen anbietet. Damit wird die 2013 gegründete Marke zum Vollsortimenter, nachdem zuletzt 2015 Integrierte ins Programm aufgenommen worden waren. Die angebotenen neuen Modelle, vier an der Zahl, sind allesamt konventionell ausgerüstet. Solide Hausmannskost statt gewagter Experimente. Drei Grundrisse bieten quer eingebaute Heckbetten, einer die mittlerweile auch bei Kastenwagen gefragten Längseinzelbetten. Die Preise bewegen sich zwischen 36.300 Euro für den 5,41 Meter kurzen 541 HB und 39.990 Euro für den 6,36 Meter langen 636 EB. Bei uns trat der 599 VB an, der als Besonderheit ein Etagendoppelbett im Heck anbietet und laut Preisliste ab 37.990 Euro zu haben ist.

Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile

Wohlfühlatmosphäre war ein Faktor bei der Konzeption

Ein Gläschen zum Feierabend nimmt man hier sehr gerne ein. Die Tischerweiterung ist sinnvoll. Das ist er: Ein Kompaktcamper, wie er im Buche steht. Knackig, wendig und bei Bedarf sogar familienfreundlich. Denn dank der etwas ungewöhnlichen Lösung mit zwei übereinanderliegenden Doppelbetten im Heck taugt der Forster als passabler Vierschläfer. Mit dem optionalen Sitzgruppen-Kit (390 Euro) steht sogar noch ein Notbett zur Verfügung. Wie schon am Einstiegspreis zu erkennen, richtet sich der 599 VB nur bedingt an preissensible Kunden. Günstig ja, aber nicht billig. Das merkt man auch, wenn man das

auch die braunen Sitzbezüge nicht jedem in unserem Team gefielen. Einhellig war indes die Meinung zur Verarbeitung: tadellos. Klar ist, der Raum ist knapp in einem Kastenwagen. Beim Forster betrifft das in erster Linie Stehhöhe (max 1,88 Meter) und Bettenlänge (max. 1,85 Meter). Längere Camper werden hier also eher nicht glücklich. Ein Kompaktcamper, wie er im Buche steht. Knackig, wendig und bei Bedarf sogar familienfreundlich. Denn dank der etwas ungewöhnlichen Lösung mit zwei übereinanderliegenden Doppelbetten im Heck taugt der Forster als passabler Vierschläfer. Mit dem optionalen Sitzgruppen-Kit (390 Euro) steht sogar noch ein Notbett zur Verfügung. Wie schon am Einstiegspreis zu erkennen, richtet sich der 599 VB nur bedingt an preissensible Kunden. Günstig ja, aber nicht billig. Das merkt man auch, wenn man das Wohnmobil betritt. Wohlfühlatmosphäre war ein Faktor bei der Konzeption, das spürt man. Farben und Materialien sind geschmackvoll aufeinander abgestimmt – wennauch die braunen Sitzbezüge nicht jedem in unserem Team gefielen. Einhellig war indes die Meinung zur Verarbeitung: tadellos. Klar ist, der Raum ist knapp in einem Kastenwagen. Beim Forster betrifft das in erster Linie Stehhöhe (max 1,88 Meter) und Bettenlänge (max. 1,85 Meter). Längere Camper werden hier also eher nicht glücklich.

Ausweichmanöver absolviert er leicht und sehr spurstabil