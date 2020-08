Das steigert sich noch, wenn das Basisfahrzeug (74.900 Euro) von der Neunstufen-Wandlerautomatik profitiert (plus 2590 Euro), wie es bei unserem Testwagen der Fall ist. Sein Fahrwerk, dessen Abrollkomfort dem eines Personenwagens kaum nachsteht, kombiniert der Sprinter so mit einem beeindruckend anstrengungslosen Fahren. Es ist keine überbordende Leistung , sondern vielmehr die Ausgewogenheit, die überzeugt. Dazu kommt, oft bereits gelobt, ein serienmäßiger Seitenwindassistent, der sich durch eine ganze Reihe weiterer Aufpasser ergänzen lässt. Frankia liefert sie im Paket mit vielen weiteren Extras, zum Beispiel einer halbautomatischen Klimaanlage , Tempomat und 16-Zoll-Leichtmetallrädern für einen Aufpreis von adäquaten 4390 Euro.Auf den Befehl "Hey Mercedes, stell das Radio aus" fragt die säuselnde Stimme nur freundlich, welchen Sender MBUX nun suchen soll. Da ist noch Luft nach oben.

Überzeugen kann die helle, dennoch nicht kühl wirkende Atmosphäre:Während einiges eng und kompakt ausfällt, der nur 69 Liter fassende Kühlschrank zum Beispiel oder die schmale Bank, die nur einer Person kommodes Sitzen ermöglicht, überraschen andere Details positiv. Dazu zählt das clevere Bad. Es hat eine Raumlösung integriert: Sowohl Banktoilette als auch Waschbecken lassen sich in die Rückwand schieben. Das Ergebnis ist eine Dusche von 75 mal 90 Zentimetern Größe – beinahe wie daheim. Und in der Küche gibt es dank cleverer Stecklösungen ausreichend Arbeitsfläche. Doch das ist nur der optische Teil des Wohlfühlklimas an Bord.Frankia fordert für den Neo in Testwagenausstattung zwar über 92.000 Euro, bietet dafür aber auch jede Menge erfahrbaren Wert.Es sind viele Details, die den Neo clever machen. Der beheizte Doppelboden, die toll zugängliche Garage, das smarte Bad mit den Schiebe-Elementen – all das überzeugt. Aber das ist nicht alles. Uns gefällt das stimmige, hochwertige Gesamtkonzept.4,5 von fünf Sternen