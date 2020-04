# Ganzjahresreifen in 235/65 R 16 C Wertung* 1. Continental

VanContact 4Season 115/113 R Noten: 1-/2/2-

Urteil: vorbildlich

Testsieger 2. Goodyear

Vector 4Seasons Cargo 115/113 S Noten: 1-/2/2-

Urteil: gut 3. Kleber

Transpro 4S 115/113 R Noten: 2+/2-/2

Urteil: befriedigend 4. Maxxis

Vansmart A/S AL2 115/113 T Noten: 2/2-/2-

Urteil: befriedigend 5. Pirelli

Carrier All Season 115/113 R Noten: 3+/2/2

Urteil: befriedigend 5. Vredestein

Comtrac 2 All Season 115/113 R Noten: 2+/2-/3+

Urteil: befriedigend 7. Hifly

All-Transit 115/113 T Noten: 2-/3+/2+

Urteil: befriedigend 7. Falken

EuroAll Season Van 11 115/113 R Noten: 2/3+/3+

Urteil: befriedigend

*Kapitelnoten in den Test-Kapiteln "Schnee", "nass", "trocken" (Bewertung in Schulnoten von 1 = Sehr gut bis 6 = Ungenügend). Einzelnoten (nicht abgebildet) ab 3+ oder schlechter in den sicherheitsrelevanten Disziplinen erlauben kein "vorbildlich" mehr. Bei Notengleichstand sind die Hersteller in alphabetischer Reihenfolge sortiert.