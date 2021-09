Die Zukunft gehört den Ganzjahresreifen , keine Reifengattung wächst schneller, in keinem anderem Reifensegment werden in so kurzer Zeit mehr technologische Fortschritte erzielt. Angetrieben durch gesetzliche Vorgaben und durch die Anforderungen der Automobilhersteller müssen die Reifenentwickler ständig an neuen Lösungen feilen. Hauptaugenmerk liegt klar auf der CO2-Reduzierung. Aber auch das Abrollgeräusch und der Reifenabrieb ( Feinstaub ) sorgen bei den Ingenieuren für schlaflose Nächte. Zur Senkung des CO2-Ausstoßes müsste man nur den Rollwiderstand optimieren, eigentlich simpel, und den Fülldruck auf 3,5 Bar erhöhen – schon rollt es sich mit weniger Bodenaufstandsfläche leicht ab.

Das Problem sind alle anderen Fahreigenschaften, vor allem die Sicherheit. Weniger Bodenkontakt bedeutet längere Bremswege und geringere Seitenführung in Kurven. Außerdem verschleißt der Reifen einseitig und muss früher ersetzt werden – Zielkonflikte, die bei der Entwicklung zu berücksichtigen sind. Der halbjährliche Rädertausch ist kosten- und zeitintensiv, war in der Vergangenheit aber meist ohne Alternative. Die Ganzjahresreifen konnten den Sommerreifen und Winterreifen nicht das Wasser reichen. Unsere Tests ließen keine generelle Empfehlung zu. Nur kleine Größen auf leichten Fahrzeugen in urbaner Umgebung waren ausreichend sicher. Für schnelle Autobahnkreuzer oder Mobilisten in alpinen Lagen kamen die Allrounder nicht infrage. Das änderte sich, alsvor sechs Jahren den CrossClimate vorstellte.

Ganzjahresreifen sind für viele Autofahrer eine sichere Alternative



Bis zu dem Zeitpunkt war der Markt für Ganzjahresreifen klein und überschaubar. Der französische Reifenhersteller kam mit einem radikal neuen Profildesign, das komplett auf Lamellen verzichtet. Auch ohne die für den Grip auf Eis und Schnee so wichtigen Profileinschnitte gelang es dem Neuling irgendwie, eine annehmbare Schnee-Performance zu erreichen. Bei seinem Testdebüt konnte der CrossClimate 2015 auf Anhieb den zweiten Platz hinter dem Ganzjahresaltmeister Vector 4Seasons von Goodyear erzielen. Tester und Fachwelt staunten nicht schlecht. Auf nasser und trockener Strecke war das neue Profildesign den meisten Kontrahenten sogar deutlich überlegen. Auch die Kilometerleistung war vorbildlich. Nur auf Eis und Schnee war der Allrounder zu Anfang gerade noch befriedigend. So sind die Ganzjahresreifen für viele Autofahrer eine bequeme und sichere Alternative geworden. Seitdem hat sich bei den Alleskönnern aber viel getan. Die Konkurrenz ist dem-Beispiel gefolgt und passte Profildesign und Gummimischungen an.

Andere Hersteller wie Continental legten neue Serien auf, mit auffallend ähnlichem Profildesign. Aber auch die Anforderungen änderten sich. Die Autos wachsen und werden immer schwerer. Bei unseren jährlichen Allseason-Tests konnten die Ganzjahresreifen sogar in 19 Zoll auf einem Audi Q5 überzeugen. Dieses Jahr haben wir den aktuellen VW Tiguan als "Tester" zum Reifencheck mitgebracht. Der Wolfsburger hat, je nach Motorisierung, ein Leergewicht von rund 1,8 Tonnen. Die Testdimension 215/65 R 17 ist die Einstiegsgröße für mittlere SUV . Zum ersten Mal muss sich nun die dritte Generation des, der CrossClimate 2, seinen wichtigsten Konkurrenten – inklusive eines Imperial-Pneus aus China – in unserem harten Test stellen. Hier kommen die Ergebnisse!

Platz 1: Hankook Kinergy 4S2 X (103 V)

Preis ca. 415 €

EU-Label**: C/B/72 dB

Bewertung (Kapitelnoten)

Schnee: 1-

Nässe: 2+

Trocken: 2

Urteil: vorbildlich

Stärken: Testsieger mit überzeugenden Fahreigenschaften bei allen Witterungsbedingungen, stabil sicheres Nass- und Trockenhandling, präzise Lenkung, hohe Aquaplaningsicherheit, leises Abrollgeräusch, niedriges Preisniveau.

Platz 2: Michelin CrossClimate 2 (103 V)

Preis ca. 580 €

EU-Label**: B/B/71 dB

Bewertung (Kapitelnoten)

Schnee: 1-

Nässe: 2-

Trocken: 1-

Urteil: gut

Stärken: Neuer Ganzjahresreifen mit vorbildlichen Fahreigenschaften auf verschneiter und trockener Piste, kurze Trockenbremswege, kraftstoffsparender Rollwiderstand.

Schwächen: Leicht untersteuerndes Nasshandling.

Platz 3: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 SUV (99 V)

Preis ca. 515 €

EU-Label**: C/B/72 dB

Bewertung (Kapitelnoten)

Schnee: 2

Nässe: 2+

Trocken: 2-

Urteil: gut

Stärken: Allroundtalent mit ausgeglichenem Leistungspotenzial, stabiles Nass- und Trockenhandling, hohe Aquaplaningsicherheit, kurze Nassbremswege, guter Komfort.



Schwächen: Leicht verlängerte Trockenbremswege.

Platz 4: Continental AllSeasonContact SUV (99 V)

Preis ca. 545 €

EU-Label**: B/B/72 dB

Bewertung (Kapitelnoten)

Schnee: 1-

Nässe: 1-

Trocken: 2-

Urteil: befriedigend

Stärken: Spitzenleistungen auf verschneiter und nasser Piste, hohe Lenkpräzision, dynamisches Schnee- und Nasshandling, kurze Nassbremswege, geringer Rollwiderstand.



Schwächen: Verlängerte Trockenbremswege.

Platz 5: Bridgestone Weather Control A005 Evo (103 V)

Preis ca. 520 €

EU-Label**: C/A/71 dB

Bewertung (Kapitelnoten)

Schnee: 2+

Nässe: 2+

Trocken: 2-

Urteil: befriedigend

Stärken: Hohe Zugkraft und kurze Bremswege auf Schnee, präzises Einlenkverhalten und dynamische Fahrqualitäten bei Nässe, gute Sicherheitsreserven bei Längsaquaplaning.



Schwächen: Verlängerte Trockenbremswege.

Platz 6: Vredestein Quatrac Pro (99 V)

Preis ca. 440 €

EU-Label**: C/B/71 dB

Bewertung (Kapitelnoten)

Schnee: 2-

Nässe: 2+

Trocken: 2

Urteil: befriedigend

Stärken: Überzeugende Fahreigenschaften auf nasser und trockener Piste, präzises Einlenkverhalten, kurze Nassbremswege, günstiger Preis.

Schwächen: Untersteuerndes Schneehandling, eingeschränkte Aquaplaningqualitäten.

Platz 6: Pirelli Cinturato All Season SF 2 (103 V)

Preis ca. 510 €

EU-Label**: B/B/69 dB

Bewertung (Kapitelnoten)

Schnee: 2+

Nässe: 2-

Trocken: 2

Urteil: befriedigend

Stärken: Hohe Zugkraft und kurze Bremswege auf Schnee, leises Abrollgeräusch, kraftstoffsparender Rollwiderstand.



Schwächen: Untersteuerndes Fahrverhalten auf nasser und trockener Strecke, leicht verlängerte Nassbremswege.

Platz 8: Maxxis Premitra All Season AP3 SUV (103 V)

Preis ca. 395 €

EU-Label**: B/B/72 dB

Bewertung (Kapitelnoten)

Schnee: 2

Nässe: 2-

Trocken: 2

Urteil: befriedigend

Stärken: Gute Winterqualitäten, stabiles Trockenhandling, Sicherheitsreserven bei Längsaquaplaning, günstiger Preis.



Schwächen: Leicht untersteuerndes Fahrverhalten, verlängerte Bremswege auf nasser Piste, erhöhter Rollwiderstand.

Platz 9: Cooper Discoverer All Season (99 V)

Preis ca. 365 €

EU-Label**: D/B/70 dB

Bewertung (Kapitelnoten)

Schnee: 2-

Nässe: 2

Trocken: 2-

Urteil: befriedigend

Stärken: Kurze Schneebremswege, sehr gute Aquaplaningeigenschaften, günstiger Preis.



Schwächen: Untersteuerndes Fahrverhalten auf verschneiter und nasser Piste, verzögertes Lenkansprechen, mäßiger Komfort, erhöhter Rollwiderstand.

Platz 10: Imperial All Season Driver (99 V)

Preis ca. 295 €

EU-Label**: C/B/71 dB

Bewertung (Kapitelnoten)

Schnee: 3+

Nässe: 4

Trocken: 3+

Urteil: nicht empfehlenswert

Stärken: Kurze Schneebremswege, niedriges Preisniveau.



Schwächen: Eingeschränkter Grip auf nasser Piste, schwammiges Lenkansprechen, unharmonisch untersteuerndes Fahrverhalten, gefährlich verlängerte Nassbremswege.

*Kapitelnoten ab 2- und Einzelnoten (hier nicht abgebildet) ab 3+ in den sicherheitsrelevanten Disziplinen erlauben kein "vorbildlich" mehr. Kapitelnoten und Einzelnoten ab 3 bzw. ab 4+ in den sicherheitsrelevanten Disziplinen führen zu weiteren Abwertungen. Bei Notengleichstand sind die Hersteller in alphabetischer Reihenfolge sortiert. **Einstufung nach EU-Reifenkennzeichnungspflicht für Rollwiderstand/Nasshaftung/Vorbeifahrgeräusch.