Ein Reifen für jede Witterung, kann das wirklich funktionieren? Bei Sonne, Regen, Schnee und Eis versprechen Ganzjahresreifen maximale Sicherheit quer durch alle Klimazonen. Die ideale Ausrüstung also für Camper , die das ganze Jahr über mobil sein wollen. Von der sonnigen Ostseeküste über die nachtfrostgefährdeten Mittelgebirge direkt in die frostigen Skigebiete der Alpen und zurück. Ohne die lästigen Reifenwechsel im Frühjahr und Herbst. Und das eingesparte Geld für den überflüssig gewordenen zweiten Radsatz wandert für weitere Spritztouren direkt in die Reisekasse.