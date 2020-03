W ie verlockend! Über 100.000 Euro teure Oberklasse-Limousinen, die vor rund 12 Jahren Staatsmännern und Wirtschaftsbossen vorbehalten waren, bezirzen uns als ie verlockend! Über 100.000 Euro teure Oberklasse-Limousinen, die vor rund 12 Jahren Staatsmännern und Wirtschaftsbossen vorbehalten waren, bezirzen uns als Gebrauchtwagen zum Kleinwagen-Kurs. Bei einigen Modellen bewegen wir uns beim Kaufpreis sogar schon im vierstelligen Bereich. Und dafür gibt es allerhand: Neben souveränen Antrieben verwöhnen die Innenräume als wahre Wohlfühl-Landschaften. Dazu gehören gemütliche Komfortsitze, eine Armada an elektronischen Helferlein und in vielen Fällen Innovationen, die zum Teil erst vor kurzem in die neuesten Generationen der Kompakt- und Mittelklasse vorgedrungen sind. Doch das ist leider auch der Haken an der Sache.

Komplexe Technik kann im Alter teuer werden

Limousinen wie der BMW 7er verfügen über eine sehr komplexe Elektronik, die es vor dem Kauf zu prüfen gilt. Ein Check mittels Diagnosegerät ist hier Pflicht. Die Technik ist im Oberklassesegment bereits zu Beginn der 2000er-Jahre so komplex, dass altersbedingte Ausfälle hier schnell zu einem wirtschaftlichen Totalschaden führen. Und auch wenn aktuell noch alles funktioniert, sollten Interessenten bedenken: Dutzende Elektromotoren für Komfortfunktionen, kilometerweise Kabel und elektronisch gesteuerte Fahrwerke – hier lauern überall teure Defekte, denen man meist nur per Diagnosegerät auf die Schliche kommt. Selbst die Karosserien sind oft aufwändige Strukturen: Hauben und Türen aus Alu, dazu unterschiedliche Stähle an der Fahrgastzelle; für Reparaturen benötigt man hier Spezialwissen.