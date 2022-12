Das Heck hängt zum Glück (noch) nicht, dennoch sollte man nicht auf ein ewiges Leben der Luftfeder-Komponenten hoffen. Wo hakt es? Leicht poltert es an der Vorderachse, der Innenraumlüfter zirpt, und der E-Antrieb der Heckklappe schwächelt.

Unser Fotofahrzeug von Gerd Automobile in Tostedt (Niedersachsen) stammt aus erster Hand und wurde penibel gemäß Herstellervorgabe gewartet. Bis auf sauber nachgerüstete PDC-Sensoren an Bug und Heck ist der Eindruck unverbastelt. Rost an der Karosserie oder die sonst häufig ausgeschlagenen Achslager sind kein Thema.