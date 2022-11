Urlaube mit dem Caravan sind kein Privileg für Eigner schwerer Zugfahrzeuge. Gezielt für Einsteiger in das Thema hat Dethleffs Mitte der Zehnerjahre die günstige c’joy-Modellreihe erdacht.

Lohnt sich ein entsprechendes Modell in Zeiten langer Lieferfristen als fünf Jahre alte Gebrauchtoption?

Das ist der Dethleffs c’joy 410 QL

Ein echtes Leichtgewicht am Haken. Und ein klassischer Typ für Sparfüchse und Puristen. Innerhalb der Hymer-Gruppe übernahm der c’joy nach dem Auslaufen der Sunlight- und Carado-Caravanmodelle die Hauptrolle der günstigen Einsteigerbaureihen. Im April 2017 warb Dethleffs mit Kampfpreisen ab 11.349 Euro, wohlgemerkt ohne Extras.

Dank der am Kopfende abgerundeten Tischplatte ist die Vierersitzgruppe erfreulich bequem zugänglich.

Als sehr gepflegter Gebrauchter ist unser 2017er-Modell von der Wohnmobil Galerie in Hohenaspe somit definitiv kein klassisches Schnäppchen. 14.990 Euro sollen Interessenten berappen. Zur Orientierung: Im Modelljahr 2022 startet die c’joy-Baureihe bei 15.190 Euro. Kaufargumente für unseren Gebrauchten gibt es dennoch: Seine sofortige Verfügbarkeit und einige Extras, die unser Exemplar der heutigen Basisvariante voraus hat, könnten in Zeiten angeschlagener Lieferketten den Ausschlag geben.

Apropos: Wo wird der Einsteiger-Dethleffs eigentlich gebaut? Als Fertigungsort wurde das LMC-Werk im nordrhein-westfälischen Sassenberg ausgewählt. Er ist also kein osteuropäisches Niedriglohn-Erzeugnis, sondern wurde zusammen mit den ebenfalls preissensibel positionierten Bürstner Premio Life und LMC Sassino gefertigt.

Wer eine klassische Billigkonstruktion erwartet, dürfte positiv überrascht sein. Der Einsteiger-Wohnwagen entspricht trotz relativ dünner Wände dem konstruktiven Standard, wurde aber einiger inzwischen serienmäßiger Extras beraubt. Dach, Bug und Heck sind aus robustem GFK gefertigt und somit gut gegen Hagel geschützt. Die Oberflächen der Seitenwände sind in Hammerschlag-Aluminium ausgeführt.

Wichtiger als bei anderen Modellen ist beim kurzen c'joy, welche Kreuze der Besteller bei den Paketen und Mehrausstattungen gemacht hat. Aus Sicherheitsgründen unerlässlich für die Tempo-100-Zulassung und ein Mindestmaß an Komfort war die Bestellung des rund 600 Euro teuren Dynamik-Pakets.

Das hat der Dethleffs c’joy 410 QL

Alles, was eine kleine Familie auf großer Fahrt unbedingt braucht. Im Bug ist ein 1,50 Meter breites und 1,90 Meter kurzes Doppelquerbett mit gemütlichen Kaltschaummatratzen eingebaut. Zwar stellt sich nur mit zwei Personen guter Raumkomfort ein, doch mit ein wenig Umbauwillen am Abend und am Morgen ist auch aus der Sitzgruppe im Heck schnell ein zweites, 1,90 Meter langes und maximal 1,30 Meter breites Bett gezaubert.