Gebrauchtwagenkauf: Richtig verhandeln

O b beim Neu- oder Gebrauchtwagenkauf, ob vom Händler oder privat: Verhandeln lohnt sich! Und dabei sind nicht nur die richtigen Argumente wichtig. AUTO BILD verrät, wie die Preisverhandlung beim Autokauf gelingt und wie man dadurch viele Euros sparen kann.



Auch wer kein geübter Verhandlungsprofi ist, kann beim Autokauf Rabatte aushandeln. Um dieses Preislimit bestmöglich festlegen zu können, ist Vorbereitung hilfreich. Was verlangen andere Verkäufer für dieses Modell mit ähnlicher Ausstattung? Gibt es bald einen Nachfolger oder ein Facelift? Wie sind die Rabatte online? Dies ist schnell im Internet recherchiert. Und auch wer sich vorher mit Ausstattungsvarianten auseinandersetzt, kann sich vom Verkäufer nicht mehr verunsichern lassen.

Fachkundige Begleitung lohnt sich

Ein Freund oder Bekannter, der sich gut mit Fahrzeugen auskennt, kann bei der Besichtigung ebenfalls eine hilfreiche St√ľtze sein. Unsere Empfehlung: Machen Sie sich eine Liste und notieren darauf unter anderem Ihre Bedingungen, den Preisrahmen oder Zahlungskonditionen. Auch, was unabdingbar ist beim neuen Auto und worauf man verzichten kann. Nehmen Sie sich stets ausreichend Zeit. Es gibt genug verschiedene Angebote f√ľr Neu- oder Gebrauchtwagen . Es ist nicht n√∂tig, schnell zuzuschlagen oder direkt beim ersten H√§ndler zu kaufen. Wer verschiedene Autoh√§user besucht, sieht mehr Auswahl und kann sich mehrere Angebote einholen. Das schafft Orientierung und handfeste Argumente bei der Verhandlung mit dem Verk√§ufer.Unsere Empfehlung: Machen Sie sich eine Liste und notieren darauf unter anderem Ihre Bedingungen, den Preisrahmen oder Zahlungskonditionen. Auch, was unabdingbar ist beim neuen Auto und worauf man verzichten kann.

Selbstsicher und vorbereitet

Bei dem Rundgang um das Fahrzeug muss der Verk√§ufer nicht zwingend dabei sein. Ein weiterer Tipp: Selbst wenn Sie sich bereits f√ľr ein Modell entschieden haben, seien Sie niemals zu begeistert, sondern halten sich eher bedeckt. Inspizieren Sie den Wagen gr√ľndlich und sprechen Sie den H√§ndler direkt auf sichtbare oder potenzielle Schwachstellen an. Besonders beim Gebrauchtwagenkauf muss man bei Besichtigung einen intensiven Blick auf das Fahrzeug werfen. Fallen dabei Schrammen, Kratzer oder Beulen auf, die nicht genannt wurden? Entspricht der Wagen dem angegebenen Zustand? Jede Beule kann einen Preisnachlass nach sich ziehen. Neben der Vorbereitung spielt auch das Auftreten eine wichtige Rolle. Wer unsicher wirkt, bei dem wittern geschulte H√§ndler schnell ihre Chance auf ein gutes Gesch√§ft und drehen einem nicht selten teure Extras an. Wer selbstbewusst und informiert in den Autokauf geht, ohne dabei √ľberheblich zu wirken, hat die besten Chancen.Inspizieren Sie den Wagen gr√ľndlich und sprechen Sie den H√§ndler direkt auf sichtbare oder potenzielle Schwachstellen an. Besonders beim Gebrauchtwagenkauf muss man bei Besichtigung einen intensiven Blick auf das Fahrzeug werfen. Fallen dabei Schrammen, Kratzer oder Beulen auf, die nicht genannt wurden? Entspricht der Wagen dem angegebenen Zustand? Jede Beule kann einen Preisnachlass nach sich ziehen.

Bar bezahlen oder nicht?

Besonders gute Karten beim Autokauf haben Barzahler. Spricht man dies beim K√§ufer an, k√∂nnen hohe Rabatte verhandelt werden. Lukrativ f√ľr Autoh√§user sind aber auch Finanzierungen. Dadurch verdient das Autohaus nicht nur, sondern kann den neuen Kunden zudem auch an sich binden. Wer also eine Finanzierung abschlie√üt, kann ebenfalls √ľber satte Rabatte sprechen. Doch auch hier lohnt sich Vorbereitung. Oftmals erh√§lt man den Autokredit bei der Hausbank zu besseren Konditionen.

Extras aushandeln

Den Geldbeutel schonen können Autokäufer auch, wenn sie Serviceleistungen wie die erste Inspektion oder Winterreifen aushandeln. Erkundigen Sie sich beispielsweise nach Sommer- oder Winterreifen oder nach kostenlosen Inspektionen. Der Verkäufer hat hier oftmals noch Spielraum und auch dadurch lässt sich Geld sparen. Aber Vorsicht: Diese Vereinbarungen sollten jedoch in jedem Fall schriftlich im Vertrag festgehalten werden. Doch was kann man machen, wenn der Händler partout nicht mit dem Preis runtergehen will oder kann? Auch in dieser Situation lässt sich das ein oder andere Extra verhandeln.Der Verkäufer hat hier oftmals noch Spielraum und auch dadurch lässt sich Geld sparen. Aber Vorsicht: Diese Vereinbarungen sollten jedoch in jedem Fall schriftlich im Vertrag festgehalten werden.

Fazit und Tipps

Wer ein Auto kauft, gibt in der Regel viel Geld aus. Grunds√§tzlich gilt beim Fahrzeugkauf: Je offener man ist und je weniger Einschr√§nkungen man bez√ľglich des Modells, der Ausstattung oder der Farbe hat, desto h√∂here Ersparnisse sind auch drin. Je konkreter die Vorstellung, desto geringer kann der Verhandlungsspielraum werden.



‚ě§ Gr√ľndlich vorbereiten und einen finanziellen Rahmen abstecken

‚ě§ Souver√§n, freundlich und selbstbewusst auftreten

‚ě§ M√§ngel offen ansprechen

‚ě§ Zusatzleistungen oder Sonderausstattung aushandeln

‚ě§ Bar bezahlen (wenn m√∂glich)