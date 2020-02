Geely soll fahrender Corona-Schutz sein

A

ls Reaktion auf das Coronavirus hat Geely eine werbewirksame Aktion gestartet. In nur 20 Tagen haben Ingenieure und Zulieferer laut dem chinesischen Autobauer ein neues Luftfiltersystem entwickelt, das die Insassen eines Autos vor den Viren schützen soll. Genaue Infos zur Technik gibt es noch nicht, Geely verrät nur so viel: Der intelligente Luftfilter besteht aus einem Aktivkohlefilter und einem System, das negativ geladene Ionen produziert. Letztere neutralisieren Schadstoffe in der Luft wie Viren, Bakterien und Pilze und entsprechen der N95-Norm, die auch für Atemmasken gilt.Der intelligente Luftfilter arbeitet mit der Klimaanlage zusammen. Die neue Technik soll ab März 2020 in die ersten Serienautos eingebaut werden.