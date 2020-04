Dieses Jahr kommt der Osterhase nicht! Auch das Eiersuchen fällt aus. Wer seinen Liebsten trotzdem etwas Gutes tun will, findet hier Geschenk-Ideen für Autofans, die man einfach online bestellen kann.

K ontaktverbot und teilweise regionale Ausgangssperren machen Ostern 2020 zu einem besonders einsamen Fest. Aber auch wenn ein Besuch vielleicht nicht möglich ist, kann man den Liebsten mit kleinen Oster-Präsenten zeigen, dass man an sie denkt. Die Lösung: Die Geschenke online bestellen und direkt zu den Beschenkten nach Hause schicken lassen – am besten auch noch hübsch verpackt. Da es aufgrund der hohen Nachfrage aber teilweise zu längeren Lieferzeiten kommt, sollte man schon früh daran denken – am besten schon jetzt! AUTO BILD hat deswegen schon mal zwölf Geschenk-Ideen herausgesucht, die das Herz eines Autofans höher schlagen lassen.

1. Schokoladen-Auto statt -Hase

Klar, Schoki gehört genauso zu Ostern wie die Eier. Aber wer sagt eigentlich, dass es immer der Schokohase sein muss? Verschenken Sie doch einfach das Traumauto aus Schokolade.

2. Drehmomentschlüssel zum Reifenwechseln

Ein guter Drehmomentschlüssel ist das perfekte Geschenk für jeden Hobbyschrauber. Was den meisten Autofahrern für den Reifenwechsel in der heimischen Garage fehlt? Ein Drehmomentschlüssel! Deswegen ist er das ideale Geschenk zu Ostern, denn das ist bekannter Weise die beste Zeit für den Wechsel auf Sommerreifen. Gleichzeitig spart das den Weg in die Werkstatt zum Reifenwechsel, damit hat man quasi gleich zwei Wünsch erfüllt. Welcher Drehmomentschlüssel gut ist, lesen Sie im AUTO BILD-Test. Den Testsieger finden Sie praktischerweise gleich hier:

3. Pasta für Autofans

Angesichts der aktuellen Pasta-Knappheit in vielen deutschen Supermärkten, ist Pasta ohnehin schon das perfekte, uneigennützige Ostergeschenk. Und wenn sie dann auch noch im Autodesign kommt, ist das Nudelgericht perfekt.

4. Traumauto fahren

Einmal Traumauto fahren? Das lässt sich ganz einfach mit einem Gutschein verschenken. Das diesjährige Osterfest könnte aufgrund des Kontaktverbots zu den langweiligsten überhaupt gehören. Warum also nicht schon mal ein bisschen Vorfreude auf die Zeit danach verschenken? Zum Beispiel eine Fahrt mit dem Traumauto – das geht ganz unkompliziert mit Gutschein.

5. Keyfinder für Vergessliche

Statt Ostereier werden bei Ihnen ständig die Schlüssel gesucht? Das muss nicht mehr sein. Mit einem Keyfinder finden Sie ihren Schlüssel auf Knopfdruck wieder. Und zwar nicht nur den Autoschlüssel, sondern auch den Hausschlüssel, Büroschlüssel ...

6. Lego als Langeweile-Killer



Der neuste Clou von Lego Technic ist ab sofort bestellbar. Um die Langeweile zu vertreiben hat Lego was Neues für Bastler: ein Modell von Dominic Torettos 1970er Dodge Charger! Für alle die nicht so auf Fast an Furious stehen, gibt es auch einen Porsche 911, Bugatti Chiron oder VW Käfer. Da finden Sie auf jeden Fall das Traumauto zum Selberbauen.

7. Eierbecher fürs Osterfrühstück

Das Osterei aus dem passenden Auto-Eierbecher essen? Für jeden Autofan definitiv die Komplettierung eines jeden Oster-Frühstücks.

8. Autobatterie-Ladegerät für die Werkstatt



Ein gutes Autobatterie-Ladegerät gehört in jede Hobby-Werkstatt! Wenn das Auto längere Zeit steht oder vor allem für Kurzstreckenfahrten genutzt wird, benötigt die Autobatterie Pflege durch regelmäßiges Nachladen. Das erledigt man mit einem Autobatterie-Ladegerät.

9. Werkzeug im Osterei

Jeder Hobbyschrauber sollte ein gutes Multitool haben! Die kleinen Alleskönner passen dazu noch super in eine Osterei-Verpackung. Schraubwerkzeugspezi Wera hat da sogar schon mal was vorbereitet: ein 15-teiliges Werkzeugset im Osterei.

10. Produkte für den Frühjahrsputz



Der Felgenreiniger von Tuga-Chemie wurde Preis-/Leistungssieger im AUTO BILD-Test! Frühling ist Autopflege-Zeit! Was liegt also näher als ein kleines Oster-Körbchen mit Reinigungs- und Pflegeprodukten für das Schätzchen auf vier Rädern. Eine gute Politur, ein schützendes Wachs oder ein guter Felgenreiniger lassen das Herz von Autoliebhabern höher schlagen.