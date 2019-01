40 PS und 800 Nm Drehmoment im Ford Focus Mk II : Dieser Ford Focus ist eine echte Rakete! In vier Jahren baute der Brite Mark Weeks einen normalen Ford Focus ST zu einem echten Tuning-Monster um, investierte über 30.000 Pfund (knapp 34.000 Euro) in den Wagen. Ergebnis: Der ehemalige Kompaktsportler, der 2005 mit 2,5-Liter-Motor und 225 PS auf den Markt kam, ist nun dank Lachgas-Einspritzung ein echtes Geschoss, das sich auch vor Supersportwagen wie einem Lamborghini Huracán nicht verstecken muss.

Schlicht, aber schick: Der 640-PS-Focus kann sich auch von hinten sehen lassen.

So hat der Tuning-Focus wie der Italiener 640 PS unter der Haube und röhrt herrlich beim Beschleunigen, nur unterbrochen von knallenden Fehlzündungen. Das Highlight ist die NOS-Flasche auf dem Rücksitz, die dem Motor auf Knopfdruck Lachgas zuführt und die Leistung so kurzfristig steigert. Auch an der Optik hat sich was getan: Der Focus liegt tiefer, wirkt durch den großen Frontspoiler aggressiver, bulliger. Trotz Verkleidung ist der Focus deutlich zu erkennen. Kurios: Trotz der massiven Leistungssteigerung fährt der 640-PS-Ford immer noch mit Standardgetriebe, und der Frontantrieb kann bei diesem Fahrzeug schnell zum Sicherheitsrisiko werden.