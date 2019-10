Hochgestufte Karosserie, fette Reifen und Heck-Spoiler. Nur die Rückleuchten verraten den VW Lupo.



Mit brachialer Power oder Geschwindigkeitsrekorden hat man den Lupo nie verbunden. Bis heute! Denn was die rumänischen Tuner von DOP Motorsports in den vergangenen Jahren erschufen, ist auf der Basis des kultigen Kleinstwagen entstanden und hat doch irgendwie nichts mit dem Auto zu tun, das Volkswagen vor mehr als 20 Jahren auf den Markt warf. Dieser Lupo hatund damit mehr Kraft als der Bugatti Chrion Super Sport 300+ (1600 PS) – das offiziell schnellste Auto der Welt! Wie das geht? Mit zwei auf jeweils 900 PS gepimptenund zwei Doppelkupplungsgetrieben. Das Pikante: Dieverarbeiten die enorme Leistung unabhängig voneinander. Eins schickt die Power an die Hinterachse, das andere an die Vorderachse. Das macht die Kontrolle nicht gerade einfach. Nicht nur, dass der Fahrerbedienen muss. Die zwei parallel arbeitenden Antriebsstränge sorgen dafür, dass der Lupo nicht immer einfach geradeaus fährt. Das wird in einem Video deutlich, in dem das Monster-"Wölfchen" bei einem Drag-Event auf dem Santa Pod Raceway antritt und dabei in diegerät.