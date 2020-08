Giottiline Ilusion i780: gebrauchtes Reisemobil, Camper

Der Ilusion i780 ist ein Fall für Fans des All-inclusive- Prinzips.

Kosten für die getestete Motorvariante Giottiline Ilusion i780, Technische Daten (96 kW/130 PS) UNTERHALT Testverbrauch 11,0 Liter Diesel/100 km CO2 292 g/km Inspektion 350 bis 600 Euro Haftpflicht1) 283 Euro Teilkasko1) 423 Euro Vollkasko1) 1024 Euro Kfz-Steuer (S3, Masse 3500 kg) 320 Euro 1) Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (40 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15 000 km, Beitragssatz 100 Prozent ERSATZTEILPREISE2) Lichtmaschine (AT) 662 Euro Anlasser (AT) 468 Euro Zahnriemen 521 Euro Wasserpumpe (AT) 572 Euro Bremsscheiben und -klötze, vorn 623 Euro 4 Sommerreifen 215/70 R 15 C 500 Euro 2) Preise inkl. Arbeitslohn bei Markenwerkstatt, freie Werkstätten günstiger

Bewährt und entspannt. Beim Basisfahrzeug geht der Ilusion i780 keine Kompromisse ein. Triebkopf und Rahmen entsprechen dem hunderttausendfach erprobten Ducato-Schema. Der 2,3-Liter-MultiJet-Diesel erfüllt die Abgasnorm Euro 4 und gibt seine Kraft über ein manuelles Sechsganggetriebe ab.Der Luftwiderstand ist zudem geringer als bei einem Alkovenmodell. Dies kommt auch dem Verbrauch zugute: Bei entspannter Fahrweise liegt dieser bei rund elf Liter Diesel . Für ein Plus an Fahrstabilität wurden bei unserem Fotofahrzeug nachträglich zusätzliche Luftfedern von SMV an der Hinterachse verbaut. Dadurch kommt der Ducato besser mit hohen Zuladungen klar und liegt fahrsicherer auf der Straße.Weniger überzeugend: die verwendete Rückfahrkamera. Sie wirkt überholt und liefert sprichwörtlich eine trübe Vorstellung ab. Auch an diesem Punkt dürfte das Schnäppchen ein Upgrade erfahren.Der Ilusion i780 verdient Respekt. Er hat sich nicht schlechter gehalten als viele bedeutend teurere teilintegrierte Mitbewerber. Dennoch ist er keine uneingeschränkte Empfehlung wert: Im gehobenen Alter orientiert sich sein Gebrauchtpreis viel stärker am Marktumfeld als am einst so interessanten Discount-Neupreis.3,5 von fünf Sternen.