as für eine Protz-Show am Hamburger Jungfernstieg: Am ersten April-Wochenende 2019 gaben sich die Autoposer die Klinke in die Hand und röhrten mit ihren Luxusschlitten um die Wette. Mittendrin die Soko Autoposer, die mit dem Kontrollieren kaum noch hinterherkam. So bildete sich bei der Überprüfung eines Ferrari mit manipulierter Klappensteuerung ein Stau im Bereich vor dem Restaurant "Alex". Mittendrin: ein Lamborghini Aventador S (740 PS), der mit seiner goldenen Folierung aus der Masse der anderen Protz-Karren herausstach. Den Polizisten war der Gold-Lambo schon bekannt, er war in der Vergangenheit bereits in Verbindung mit rücksichtsloser Fahrweise und "Lärm-Posing" aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Soko-Beamten fest, dass die Folie des Supersportwagens stark reflektierte. Dadurch bestand die Gefahr einer "Blendwirkung" auf andere Verkehrsteilnehmer – der Wagen wurde umgehend beschlagnahmt, soll jetzt einem Gutachter vorgeführt werden.