E in besonders kurioser Diebstahl schlägt noch immer hohe Wellen: Dreiste Diebe drangen in den altehrwürdigen Blenheim Palace bei Woodstock ein und stahlen eine goldene Toilette im geschätzten Wert von 4,8 Millionen Pfund, umgerechnet etwa 5,35 Millionen Euro! Die "Thames Valley Police", die in diesem Fall die Ermittlungen leitet, geht von fünf bis sechs Personen aus, die den Palast in der Nacht infiltrierten und das wertvolle Klo aus der Verankerung rissen. Dann flohen sie mitsamt dem Lokus in zwei Fahrzeugen vom Tatort.

Marineblauer VW Golf R diente als Fluchtauto

Die Diebe der goldenen Toilette flüchteten unter anderem in einem 300 PS starken VW Golf R. Die Polizei veröffentlichte jetzt Bilder der Überwachungskameras, auf dem eines der mutmaßlichen Fluchtautos zu sehen ist: ein marineblauer VW Golf R der siebten Generation. Die Ermittler weisen darauf hin, dass der Volkswagen immer noch gesucht wird und möglicherweise gefälschte Kennzeichen trägt. Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben, sind dazu aufgefordert, sich dringend bei der Polizei zu melden. Wie " BBC " berichtet, hat die "Fine Art Specie Adjusters", die sich um die Versicherung des Blenheim Palace kümmert, eine Belohnung in Höhe von 100.000 Pfund (rund 111.500 Euro) für denjenigen ausgesetzt, der das Millionen-Klo zurückbringt. Die Beamten von der "Thames Valley Police" äußerten sich zur Höhe der Summe nicht.

Das ist die goldene Toilette vom Blenheim Palace

Das Millionen-Klo vor dem Diebstahl. Die gestohlene Toilette besteht aus 18-karätigem Gold und war Teil einer Kunst-Ausstellung im knapp 300 Jahre alten Palast von Blenheim, berichtet " Sky News ". Das Gold-Klo wurde erschaffen vom berühmten italienischen Künstler Maurizio Cattelan, der es " America " nannte. Bevor sie im britischen Schloss landete, stand die Luxus-Toilette im New Yorker Guggenheim Museum, wo Gäste unter Security-Aufsicht sogar Platz nehmen durften. Bis zum Diebstahl soll "America" voll funktionstüchtig gewesen sein.