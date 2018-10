Autozubehör und Ersatzteile finden Über 7.500.000 Teile auf Lager

Kostenlose Rücksendung

Die passenden Teile Kategorie auswählen Zubehör auswählen Ersatzteile-Übersicht Autozubehör Auspuff Autopflege Autoradios Batterien Dachträger & Boxen Frostschutz Heizung Innenausstattung Motoröle Motorrad Navigation Pannenhilfe Tuning Werkzeuge Wohnmobile & Transport

Routenplanung für längere Strecken mit dem E-Auto soll so ebenfalls möglich sein. Es lässt sich nämlich zum Beispiel nach "Ladestationen in der Nähe von Berlin" suchen. Entlang einer bestehenden Fahrstrecke funktioniert die Suche nach Elektro-Ladestationen ebenfalls. Auch Tesla-Fahrern zeigt Google Maps ihre Ladestationen an. Zunächst ist die neue Funktion auf iOs- und Android-Endgeräten verfügbar, die Desktop-Version folgt in Kürze.