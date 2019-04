E

igentlich sollen GPS-Tracker für Sicherheit sorgen und dabei helfen, gestohlene Autos wiederzufinden ( AUTO BILD hat acht moderne Geräte getestet ). Doch der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Das US-amerikanische Technikmagazin "Motherboard" berichtete am 24. April 2019 von einem beunruhigenden Fall : So belegt ein Hacker, der sich "L&M" nennt, dass er über eine Sicherheitslücke in mehrere Zehntausend Accounts bei zwei GPS-Tracker-Apps eingestiegen ist: 7000 von "iTrack" und mehr als 20.000 von "ProTrack". Der Einstieg gelang ihm demnach durch eine Rückabwicklung des Programmiercodes, sogenanntes "Reverse Engineering". Dabei kam der Hacker an das Standard-Passwort der GPS-Tracker: "123456". Offenbar hatten viele Nutzer dieses Passwort noch nicht individuell geändert.