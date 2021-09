australische Graphene Manufacturing Group (GMG) hat den Durchbruch bei ihrer Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie verkündet. Sie soll das Dreifache an Energie speichern und 60 Mal schneller laden können als Lithium-Ionen-Akkus, die derzeit in den allermeisten Gerade erst kam die frohe Kunde vom möglicherweise revolutionären Natrium-Ionen-Akku für E-Autos , schon gibt es wieder hoffnungsvolle Nachrichten aus der Forschung: Diehat den Durchbruch bei ihrerverkündet. Sie soll dasundkönnen als Lithium-Ionen-Akkus, die derzeit in den allermeisten E-Autos zum Einsatz kommen. Heißt: Ein Aufladen von einer Stunde würde auf eine Minute verkürzt.

Knopfbatterien zur Anwendung kommen. Pouchzellen für E-Autos sind für Anfang 2024 angekündigt. Außerdem verspricht der Wunder-Akku durch sein haltbareres Zellmuster eine dreifache Anzahl an Ladezyklen, bei Elektroautos also rund 3000. Bei einer angenommenen Die neue Zellchemie soll nach GMG-Angaben zunächst in einigen Monaten inzur Anwendung kommen.sind für Anfangangekündigt. Außerdem verspricht der Wunder-Akku durch sein haltbareres Zellmuster eine, bei Elektroautos also rund 3000. Bei einer angenommenen Reichweite von 300 Kilometern würde ein Akkutausch damit wohl der Vergangenheit angehören. ( So funktioniert ein E-Auto-Akku

gleiche Spannung und Form wie Lithium-Ionen-Akkus haben können, daher gut verbaubar sein. GMG-Geschäftsführer Craig Nicol sagte dem Magazin "gar keine Kühlung oder Beheizung benötigt werde. Dies könnte bei einem 100-kWh-Pack rund 80 Kilogramm Gewicht einsparen. Weitere Vorteile der Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie: Sie soll diehaben können, daherGMG-Geschäftsführer Craig Nicol sagte dem Magazin " Forbes " zufolge, bei der Entwicklung seien zudem bislang "keine Temperaturprobleme" festgestellt worden. Es bestehe eine große Chance, dassbenötigt werde. Dies könnte bei einem 100-kWh-Pack rund 80 Kilogramm Gewicht einsparen.

Aluminium-Atome in Graphen-Perforation



Der große Unterschied bei GMG gegenüber der bisherigen Vorgehensweise bei Aluminium-Ionen-Batterien ist das Einbringen von Aluminium-Atomen in Oberflächenperforationen der Graphen-Ebenen. Bei der Entwicklung half auch das "Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology" der University of Queensland mit.