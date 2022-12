Vollausgestattete Gravelbikes genießen bei Pendlern ein hohes Ansehen. Mit dem nötigen Speed lässt sich komfortabel ins Büro radeln, ohne dass man dabei auf Annehmlichkeiten wie Schutzbleche oder Lichtanlage verzichten muss. Das Focus Atlas 6.7 EQ geht genau diesen Weg – und meistert in unserem Praxistest nicht nur die Office-Anfahrt.

Focus Atlas 6.7 EQ Focus Atlas 6.7 EQ 1,8 (gut) Vollausstattung; damit alltagstauglich

große Gangbandbreite

maximale Reifenfreiheit recht schwer Preis 1.899,00 € Zum Angebot Zum Angebot



Fahreindrücke vom Focus Atlas 6.7 EQ

Wer nur ein Fahrrad für Gravelsport und Commuting sucht, kommt am Focus Atlas mit Vollausstattung nicht vorbei. Focus hat sein ohnehin schon gutes Atlas mit Schutzblechen, Gepäckträger, Ständer und dynamobetriebener Lichtanlage ausgestattet. Ein Arbeitstag mit dem Atlas EQ könnte so aussehen, dass Sie morgens durch die Stadt zur Arbeit fahren – in den Gepäcktaschen warten schon die Sportklamotten für abends. Nach Dienstschluss nehmen Sie im Sportdress den langen Weg nach Hause, durch die Natur abseits des Verkehrs. Auch wenn es abends dunkel wird, kommen Sie dank Lichtanlage sicher nach Hause.

Zoom Ein Fahrradständer ist praktisch, wenn man das Fahrrad abstellen möchte.



Einziges Manko: Das Atlas hat nur zehn Gänge, und extrabreite Reifen kriegen Sie mit Schutzblechen nicht rein. Ja, ein Kompromiss, welcher aber viele Möglichkeiten eröffnet. So zeigt sich an unserem Testfahrrad, dass es mit "nur" 37 Millimeter breiten Reifen bei uns auflief. Tatsächlich (ohne Schutzbleche) können Rahmen und Gabel aber bis zu 47 Millimeter breite Reifen fassen. Wer also ein Gravelbike mit einer Alltagsausstattung sucht, wird bei der Reifenbreite immer einen Kompromiss eingehen müssen.

Zoom Der Lenker bieten kein Flare.



Ein weiterer Schwachpunkt beim Focus Atlas ist das hohe Gewicht – was auch an Lichtanlage und Co. liegt. Unsere Waage hat 13 Kilogramm angezeigt. Wer das Fahrrad zusätzlich mit Taschen beschwert, wird nicht aufs letzte Gramm blicken. Wer ohne Gepäck und in Radsportbekleidung die Flucht im Wald sucht, wird das etwas erhöhte Gewicht spüren. Das Focus Atlas 6.7 EQ eignet sich also eher für eine verlängerte, gemütliche Feierabendrunde. Dieser Eindruck bestätigt sich beim Blick auf den Flare-losen Lenker, der seine Sache gut macht, aber nicht die nötige Sicherheit im Untergriff leistet, wenn es mal zügig bergab geht.

Zoom Die GRX-Gruppe von Shimano bietet eine ausreichend große Gangvielfalt.



Technische Daten Modell Focus Atlas 6.7 EQ Pfeil Pfeil Abzweigung Preis Abzweigung Abzweigung Rahmen Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen Abzweigung Abzweigung Reifen Abzweigung Abzweigung Laufräder Abzweigung Abzweigung Lichtanlage Abzweigung Abzweigung Max. Reifenbreite Abzweigung Abzweigung Gewicht Abzweigung 1.899 Euro Aluminium mit Carbongabel Shimano GRX, 2x10-fach, 46/30 Zähne vorn, 11–34 Zähne hinten Shimano GRX, hydraulische Scheibenbremsen, 160/160 Millimeter WTB Riddler, 37 Millimeter WTB ST i23, Aluminium Herrmans H-Black MR8, Herrmans H-Trace Mini, Nabendynamo 47 Millimeter (ohne Schutzbleche) 13 Kilogramm