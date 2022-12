Ein zweiter Sensor am Vorderrad ist kompatibel mit der Cannondale-App und gibt Aufschluss über Geschwindigkeit, Strecke und Distanz jeder Fahrt. Auch fürs Fahrgefühl hat der Hersteller ein zusätzliches Feature verbaut: das sogenannte Kingpin-Aufhängungssystem. Die Dämpfung am Sattelrohr sorgt auch in ruppigem Terrain für mehr Komfort. Gewöhnungsbedürftig: Die Schwingungen im Hinterbau in Kurvenlage führen dazu, dass man häufiger prüft, ob der Hinterreifen noch ausreichend Luft hat.