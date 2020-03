Um das Parken entspannter zu gestalten, haben die Tech-Experten von sunhill technologies die Handy-App ( Apple App Store und Google Play Store ) PayByPhone entwickelt. Mit PayByPhone wird der komplette Parkvorgang einfacher und sicherer. Keine orientierungslose Suche nach einem Parkplatz mehr, die App zeigt über 300 Parkflächen in ganz Deutschland zuverlässig an – und es werden stetig mehr. Vor allem das Bezahlen von Parkscheinen in kostenpflichtigen Zonen wird mit PayByPhone deutlich entspannter. Statt mit sperrigem Kleingeld zahlt der Nutzer bequem über einen Knopfdruck in der App – wann er will und wo er will. Der Parkplatz kann so auf den Cent passend gezahlt werden. Zudem ermöglicht PayByPhone im Rahmen der Höchstparkdauer die Verlängerung der Standzeit, falls der Arztbesuch oder das Shopping mal wieder etwas länger dauert. Alle weiteren Informationen und Vorteile von PayByPhone gibt es hier zum Nachlesen