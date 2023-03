Zum einen Volkswagen. Der deutsche Autobauer wird das Treffen der GTI-Fans 2024 in Wolfsburg ausrichten. Über die Bühne gehen soll es am Himmelfahrtswochenende und der GTI-Community eine neue Plattform zum Austausch bieten.

Volkswagen hat ein Herz für die GTI-Community

Doch es kommt noch besser, denn die deutsche Tuningfirma "gepfeffert.com" verkündete jetzt auf Facebook, dass am 13. Mai ein offizielles Wörthersee-Treffen auf den Pyramidenkogel in Keutschach stattfinden soll. In diesem Jahr wohlgemerkt.

"Wenn auch viele dem Wörthersee den Rücken kehren, aber wir halten immer noch an der Tradition fest. Darum haben wir uns entschlossen ein GEPFEFFERT/ Bavarian Car Tuning / RS-Hardcore Treffen am Pyramidenkogel zu veranstalten. Wir haben die Genehmigung eingeholt. ALSO ALLES OFFIZIELL!", heißt es in dem Posting.