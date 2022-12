Wirklich ordentlich, was die Firma Votec da für 2.000 Euro auf die Beine, besser gesagt auf die Räder gestellt hat. Kein Allrounder, sondern ein Gravel-Sportgerät: Mehr als 42-Millimeter-Reifen sind nicht drin, Fassungen für Schutzbleche und Gepäckträger nicht vorhanden. Das VRX lehnt sich mit den 37er-Reifen von WTB (leider nicht tubeless-ready!) stark in Richtung Allroad. Perfekt für die Feierabendrunde oder die Wochenendtour, wenn man noch nicht sicher ist, wie die Wegbeschaffenheit unterwegs aussehen wird. Für das große Abenteuer hat Votec das VRX, das über den Online-Shop Fahrrad.de vertrieben wird, nicht ausgelegt – ein tolles Bike für kurzweiligen Spaß.

Wichtig zu wissen: Votec hält das Sortiment klein. Das VRX wird nur in einer Ausstattungsvariante angeboten. Verschiedene Rahmenmaterialien und Schaltgruppen? Findet man nicht im Votec-Angebot. Das VRX gibt es so wie hier vorgestellt (Alurahmen plus 1x-GRX) in drei Rahmenfarben (grün, gelb und schwarz).