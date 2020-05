it 6,7 Millionen Abonnenten geh√∂rt "Mercedesbenz_de" zu den gr√∂√üten Marken auf Instagram. Die offizielle Instagram-Seite des Autoherstellers wurde am Dienstagabend (5. Mai 2020) Ziel eines Hackerangriffs. Der Hacker √ľbernahm f√ľr mehrere Stunden den Kanal und richtete zuerst einen Link mit Spendenaufruf "f√ľr Hungernde" ein. Doch es endete nicht beim dreisten Abzockversuch. Das Profilbild von Mercedes wurde gegen ein Foto von Streamer "MontanaBlack" getauscht. Der reagierte auch gleich in seiner Instagram-Story darauf, mit der Anfrage f√ľr ein VIP-Leasing. Mercedes war zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht f√ľr Sp√§√üe zu haben, denn der Hacker postete auch flei√üig Bilder. Unter anderem von einem Hakenkreuz, das kurze Zeit sp√§ter wieder gel√∂scht wurde. Genauso wie ein Post mit einem BMW X8 und dem Kommentar "BMW ist viel besser ihr F.....".

In der gehackten Story von "Mercedesbenz_de" wurde dazu aufgefordert, den Instagram-Seiten unterschiedlichen Frauen zu folgen. Auch an die Freundschaftsliste des Autoherstellers machte sich der Hacker ‚Äď er verschickte Nachrichten, zum Beispiel an die Streamerin Sara ("cuzimsara"). Mercedes √§u√üert sich mit folgendem Statement zum Vorfall: "Der deutsche Mercedes-Benz Instagram Account wurde am Dienstagabend gehackt. Der Hack wurde sofort bemerkt und entsprechende Schritte wurden umgehend eingeleitet. Daimler beh√§lt sich rechtliche Schritte vor."