Hackerangriff auf Mercedes-Account bei Instagram

ercedesbenz.de geh√∂rt mit 6,7 Millionen Abonnenten zu den gr√∂√üten Marken auf Instagram. Die offizielle Instagram-Seite des Autoherstellers wurde am Dienstagabend Ziel eines Hackerangriffs. Der Hacker √ľbernahm f√ľr mehrere Stunden den Kanal und richtete zuerst einen Link mit Spendenaufruf "f√ľr Hungernde" ein. Doch es endete nicht beim dreisten Abzockversuch. Das Profilbild von Mercedes wurde gegen ein Foto von Streamer MontanaBlack getauscht. Der reagierte auch gleich in seiner Instagram-Story darauf, mit der Anfrage f√ľr ein VIP-Leasing. Mercedes war zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht f√ľr Sp√§√üe zu haben, denn der Hacker postete auch flei√üig Bilder. Unter anderem von einem Hakenkreuz, das kurze Zeit sp√§ter wieder gel√∂scht wurde. Genauso wie ein Post mit einem BMW X8 und dem Kommentar "BMW IST VIEL BESSER IHR FICKER".

In der Story von Mercedesbenz.de wurde aufgefordert, unterschiedlichen Frauen zu folgen. Auch an die Freundschaftsliste des Autoherstellers machte sich der Hacker und er verschickte Nachrichten, zum Beispiel an die Streamerin Sara (cuzimsara). Offenbar konnten weder Mercedes, noch Instagram den Hacker schnell stoppen. Die Attacken hielten zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels immer noch an. Mercedes äußert sich mit folgendem Statement zum Vorfall: "Der deutsche Mercedes-Benz Instagram Account wurde am Dienstagabend gehackt. Der Hack wurde sofort bemerkt und entsprechende Schritte wurden umgehend eingeleitet. Daimler behält sich rechtliche Schritte vor.“