MWsUnd die stellt ihre beiden nicht eben zahmen Vorgänger in der Disziplin "bulliges Auftreten" nochmals in den Schatten. Mehr geht aber bekanntlich immer, und soMit wenigen, aber gezielten Eingriffen steigt der Präsenzfaktor des X6 noch einmal deutlich.

Flügel oben, Flügel mittig, Diffusor: Hamann macht das ohnehin schon füllige X6-Heck noch wuchtiger. ©HAMANN Motorsport

DieEinen für den Heckdeckel, der zweite sitzt ein Stockwerk höher, über der Heckscheibe. Vier Endrohrblenden mit Keramik- oder Carbon-Ummantelung (101 bzw. 102 Millimeter Durchmesser) bilden den Abschluss am Heck.Frontlippe und Diffusor passen nur an den X6 mit M-Paket, die anderen Teile an alle X6. Unter anderem sind die Mehrspeichenräder "Anniversary Evo" (22 oder 23 Zoll) in Silber, Grau oder Schwarz lieferbar.Für den Innenraum liefert Hamann Sportpedale samt Fußstütze aus Aluminium , neue Fußmatten und ein Hamann-Emblem auf der Lenkradnabe.