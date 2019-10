ch arbeite zwar bei, aber in die Redaktion komme ich meistens mit dem Bus . Denn die Hamburger Rushhour zerrt an den Nerven. Am Fensterplatz kann ich durch die leicht erhöhte Position wunderbar in die Cockpits vorbeifahrender Autos schauen. Dabei sehe ich leider viele Dinge, bei denen ich mich frage: "Geht's noch?" Und was ich heute Morgen sehen musste, hat mich zugleich entrüstet und enttäuscht.

Ein alter Golf 4 – wohlgemerkt ohne jegliche Assistenzsysteme , die einem in unaufmerksamen Momenten aus der Patsche helfen.Für alle, die es nicht kennen: Das ist ein Handyspiel, bei dem man mit Süßigkeiten gefüllte Spielfelder lösen muss. Die Fahrerin hatte dazu beide Hände am Handy! Klar, denn das nächste Level will auch erreicht werden. Da macht es nichts, ein paar Dutzend Meter im Blindflug zurückzulegen im chaotischen morgendlichen Stadtverkehr. Aber das reicht noch nicht:

Da frage ich mich nur: "Geht's noch?" Fehlt meinen Mitmenschen heutzutage jegliches Verantwortungsbewusstsein? In jedem zweiten Auto, an dem ich im Bus vorbeifahre, sehe ich einen Fahrer am Handy. Dabei ist das Handy am Ohr noch die harmlosere Variante mit wenigstens einer Hand am Steuer, die aber auch vergleichsweise selten anzutreffen ist. Viel häufiger sehe ich aber die Whatsapp-Schreiber oder die Googler, die zum Tippen beide Hände benutzen. Einige lesen auch munter Artikel auf dem Smartphone oder beantworten schon mal eine Mail für die Arbeit. Schon klar, ihr habt die Situation im Griff. Der Verkehr rollt, ihr rollt mit. Aber was, wenn der Autofahrer vor euch plötzlich in die Eisen geht? Was, wenn unerwarteter Weise ein Gegenstand auf die Straße rollt? Oder wenn euch auf einmal ein Kind vors Auto läuft? Das ist schon gefährlich, wenn voll konzentriert beide Hände am Steuer und beide Augen auf die Straße gerichtet sind!