Schon von außen macht das Demo-Fahrzeug einiges her. Einebringt Schallwellen auf die Oberflächen des i3,unterstreichen den neuartigen Denkansatz des Fahrzeugs. Optik allein macht aber noch kein Instrument aus dem Münchner E-Auto. Die wichtigen Veränderungen finden sich im Innenraum. Hier ziehen neueein und ersetzten zum Teil sogar Dekorelemente.

Auch die Passagiere im Fond dürfen mitspielen. Sie erhalten je Sitz einen Touchcontroller. Am Fahrersitz lässt sich damit ein Synthesizer spielen, hinter dem Beifahrer ist der E-Bass angebracht. Alle Controller und Bedienelemente zusammen lassen den BMW i3s zur Musikmaschine werden. Mit den anderen Insassen lässt sich dann gemeinsam jammen und Musik machen. Die Fahrt soll dadurch zum aktiven Erlebnis werden und eine Alternative zum eher passiven konsumieren von Medien sein.

Über solche Touchpads lassen sich unter anderem Basslines spielen.

Was sich im derzeitigen Straßenverkehr als gefährlich und ablenkend anhört, könnte. Schließlich setzten die Automobilhersteller viel auf das autonome Fahren. Wenn Menschen in Zukunft nicht mehr selbst fahren, sondern gefahren werden, stellt sich automatisch die Frage nach einerwährend des Transports. Neben Kinofilmen, Musik hören und lesen könnte das Konzept der Ultimate Sound Machine von Harman Kardon eine gelungene Abwechslung darstellen – vor allem, wenn man mit Freunden im Auto sitzt. Ob die Sound Machine irgendwann einmal in Serie kommen wird ist mehr als fraglich.