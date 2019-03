Autonomes Fahren, 5G, Amazon Alexa: Der HD-Kartendienst Here wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

D er Kartendienst Here wächst. Gefühlt vergeht kaum ein Monat ohne Pressemitteilung, dazu, mit wem Here jetzt kooperiert oder an welchem neuen Projekt sie arbeiten. Besonders beim autonomen Fahren spielt der HD-Kartendienst eine entscheidende Rolle: Er liefert Straßendaten und zwar Zentimeter genau.

Peter Kürpick, CTO von Here, sieht den Start für das autonome Fahren im Level 3 in den nächsten ein bis zwei Jahren. Beim Timing zur Einführung des vollautonomen Fahrens sei man heute deutlich weniger euphorisch, aber dafür bewegen sich die deutschen Autohersteller bewusster und nachhaltiger in Richtung der Roboterautos. Here hat dazu bereits zehn Prozent der weltweit gängigsten Straßen penibel vermessen. Daten, die für Menschen weniger wichtig, für Maschinen aber unerlässlich sind. Das Unterscheidet Here von Konkurrenten wie beispielsweise Google Maps.

Ab wann brauchen wir 5G?

Das große Thema auf dem MWC, wo AUTO BILD mit Here sprach, war die Netzgeschwindigkeit 5G, bei der man in Deutschland nach zahlreichen Pressestimmen hinterherhinke. Für den Kartenhersteller Here reicht aktuell noch eine LTE-Geschwindigkeit, um kurzfristige Updates schnell zu laden. Etwa, wenn sich ein Straßenschild geändert hat. 5G wird aber dann wichtig, wenn hohe Datenmengen benötigt werden. So etwa, für die Augmented Realitiy, die BMW im Zusammenhang mit seinem neuen Bedienkonzept "Natural Interaction" gezeigt hat und wo BMW mit Here zusammenarbeitet. Dabei reicht es, mit einem Finger auf ein Gebäude zu zeigen und zu fragen "Was ist das?", damit Bewegungssensoren im Fahrzeug zusammen mit Here-Daten abgleichen, welches Gebäude gemeint ist und welche Infos es dazu gibt.

Here entwickelt mit Amazon sprachbasierte Navigation