ochdachkombis haben zwei wichtige Eigenschaften: Sie haben eine überdurchschnittliche Innenraumhöhe und bieten zudem ausreichend Platz für sperriges Gepäck. Somit sind sie nicht ohne Grund beliebte Familienfahrzeuge. Außerdem praktisch: VW Caddy, Renault Kangoo und Co lassen sich schnell zum Camper umbauen. Einfach einen einzelnen Küchenblock oder ein Bettmodul einbauen und fertig ist der Mini-Camper. Die Kosten für solche Campingmodule variieren stark, sind aber deutlich günstiger als ein Komplettausbau eines Hochdachkombis. So gibt es ein Bett, das sich ganz einfach in den Kofferraum schieben lässt, bei Flexcamper bereits für 250 Euro. Ein kompletter Ausbau, beispielsweise des VW Caddy Maxi von Reimo , kostet hingegen mindestens 32.980 Euro.

Die Biberbox wird in den Kofferraum gestellt. Beim Aufklappen zweier Elemente entsteht die Liegefläche.

Wer nur für ein Wochenende verreisen möchte, kann sich die sogenannte Biberbox anschauen. Dieser Campingbausatz passt in so gut wie jeden gängigen Hochdachkombi und lässt sich ohne Werkzeug und mit wenigen Handgriffen aufbauen. Die Holzbox wird in den Laderaum gestellt. Wer eine Liegefläche haben möchte, klappt einfach die über Aushebescharniere verbundenen Liegeelemente auseinander. Mit der passenden Matratze entsteht dann ein Bett mit den Maßen 1,20 m x 2,0 m. Auch ausgefuchst: Die Box bietet am Fußende Platz für Gepäck, Wasserkanister und Gaskocher. Und wer seinen Hochdachkombi doch wieder als Alltagsfahrzeug nutzen möchte, kann die Biberbox wieder zusammenklappen und in den Keller oder die Garage stellen. Kostenpunkt: 849 Euro plus 50 Euro Versand (ohne Matratze, Kanister und Gaskocher).