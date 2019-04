V

erkehrschaos, Schüsse, Verletzte! Am 23. April berichtete AUTO BILD von feiernden Hochzeitskolonnen, die am Osterwochenende 2019 für Ärger sorgten und gleich mehrere Großeinsätze der Polizei auslösten. Allein sechs Vorfälle gab es in Duisburg, wo Hochzeitsgäste Kreuzungen blockierten, Bengalos abfackelten und in die Luft schossen. In Herten (Kreis Recklinghausen) provozierte ein Autokorso den Unfall eines Radfahrers, der 18-Jährige verletzte sich an Kopf und Schulter. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Fälle, in denen die Teilnehmer sogenannter Hochzeitskorsos negativ auffielen. Doch damit soll bald Schluss sein. Die ersten Politiker fordern jetzt: Stoppt die Hochzeitskorsos! Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, stellt klar: "Innenstädte und Autobahnen sind keine privaten Festsäle. Wenn Hochzeitsgesellschaften sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen, werden die Toleranzgrenzen unserer Gesellschaft klar überschritten." Das Innenministerium untersucht derzeit, ob es sich bei der Thematik wirklich um ein neues Phänomen handelt und wie groß das Problem wirklich ist. Als Anlass nannte das Ministerium explizit "Feiernde mit Migrationshintergrund".