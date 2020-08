Corona-Folgen: So viele Neuwagen-Schnäppchen gab es noch nie

E igentlich müsste es in diesen Tagen brummen in Autohäusern. Doch tatsächlich ist der Showroom in etwa so leer wie eine Mode-Boutique oder ein Kino. Corona, du Mistkerl! Zu anderen Zeiten werden von April bis August mehr als 300.000 Autos in Deutschland zugelassen – monatlich! Doch die Corona-Gegenwart sieht laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) so aus: April 120.840 Neufahrzeuge, Mai 168.148, Juni 220.272. Der Trend ist gut, die Verkäufe steigen, liegen aber immer noch deutlich unter den Zahlen der Vorjahre.

Koleos und Mondeo Turnier gut ein Drittel günstiger

Den Ford Mondeo Turnier Hybrid gibt es mit mehr als 34 Prozent Rabatt – macht fast 13.000 Euro Ersparnis. Rabatte, Rabatte, Rabatte! So viele Schnäppchen gab es noch nie. Händler müssen fast ihre gesamte Marge an die Kunden weitergeben, um überhaupt ein Auto vom Hof zu bekommen, manchmal auch mehr. Beispiel Renault Koleos. Bei den bekannten Internetvermittlern wie carneoo.de oder meinauto.de gibt es mehr als 36 Prozent Nachlass, also mehr als 13.000 Euro Ersparnis. Die gibt's übrigens (fast) auch auf den Ford Mondeo Turnier Hybrid: 34,3 Prozent Rabatt Bei Internetvermittler kann man wie erwähnt Neuwagen konfigurieren, die dann über einen Händler bestellt werden. Eine andere Möglichkeit: Bei mobile.de oder autoscout24.de auf die Neuwagensuche gehen, dort bieten Händler teils fertig konfigurierte und meist sofort lieferbare Neuwagen an. Übrigens: Das Sparen wird auch staatlich gefördert. Auf E-Autos bis 40.000 Euro netto gibt es 9480 Euro Nachlass, 6000 vom Staat und 3480 vom Hersteller. Und man hat ja noch gar nicht mit dem Händler verhandelt ... In der Galerie sehen Sie elf ausgewählte Neuwagen-Schnäppchen mit bis zu 26.000 Euro Einsparung!