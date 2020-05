Eine heiße Sportlerin ist die CB 1100 RS nicht, aber eine ordentlich talentierte Kurvenkönigin.

Der Blick ins Datenblatt dürfte die Genießer unter den Bikern voll zufriedenstellen. Ausschöpft derder CB 1100 RS. Das ist im Vergleich mit anderen Kalibern dieser Fahrzeugklasse zahm. Doch die Japanerin will anstelle von wilden Speed-Orgien vor allem auf dernach Feierabend glänzen. Da kommt es weniger aufals aufan, um gemütlich von Kehre zu Kehre zu schwingen. So gefahren, kann man der CB 1100 RS auch ihr mitrelativ hohes Gewicht verzeihen – wie auch das mitunter leicht störrische. Dieliegt bei 79,5 Zentimetern, was kleinere Fahrer freuen dürfte. Honda gibt dieder CB mit 180 km/h an. Das sollte zum anvisierten Fahrerprofil passen.