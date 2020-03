Schaut man sich die neue Fireblade von außen an, ist dasunter der Hülle zunächst gar nicht sichtbar. Doch dort haben die Macher regelrecht gezaubert: Die 250-mal gebaute MotoGP-Replikaus dem Jahr 2015 stand Pate für den, salopp ausgedrückt, stinkwütenden. Mithat er eine der aktuell größtenam Markt. Derentspricht eins zu eins dem aus der MotoGP-Replik und ist daher extrem kurz. Dazu betört dasTechnik- wie Sportfans gleichermaßen mit drehzahlfestenundsowie einem völlig neuen. Sämtliche Technik-Highlights hier aufzuführen, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Das Resultat ist beeindruckend: Die etwas kryptischgenannte neue Honda leistet gewaltigebei 14.500 Umdrehungen und entwickeltmaximales Drehmoment bei 12.500 Umdrehungen. Serienmäßig! Für Tuning sollte noch Platz nach oben sein. Mit dieser massiven Power kann der digitale Tacho an Bord angeblich nicht umgehen. Dem Vernehmen nach zählt er bismit, die Honda soll aber noch schneller sein.

Die Optik ist für Honda-Verhältnisse unerwartet scharf geraten. Das passt zu den technischen Daten.

Auch über ihren Motor hinaus macht diekeine Kompromisse. Der große Auftritt ist eigentlich nicht die Domäne von Honda. Doch die angriffslustig zusammengekniffenen Scheinwerfer der Fireblade und diedes Piloten deuten auf etwas anderes hin. Dieser Maschine geht es nur ums eins: am Kurvenscheitelpunkt die Nase vorn zu haben! Dabei unterstützen sollen sowohl der besondersausgelegte Rahmen als auch einesowie kleinerechts und links an der Verkleidung, die denauf dem Vorderrad erhöhen. Alle elektronischen Fäden an Bord der Fireblade laufen über einesind vorkonfiguriert, alle Parameter können aber auch individuell eingestellt werden. Ein, eine, einstellbaresund eingehören ebenfalls zur Ausstattung. Im Blick behält der Fahrer sämtliche Funktionen über das hoch aufgelöste und individualisierbare. Obendrauf wird es wieder einegeben. Sie ist ein Kilo leichter als die normale Maschine und fährt mit einem semiaktiven Fahrwerk von Öhlins sowie Brembo-Bremsen vor. Ein Schnäppchen ist so ein Technologieträger naturgemäß nicht: Die Preise starten bei rundfür die CBR 1000 RR-R, die Fireblade SP kostet zirkamehr.