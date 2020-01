2

Hier geht's zum Angebot Honda Civic Type-R Final Edition

Hat nur die "Final Edition": Alcantara-Sportsitze in Schwarz und Rot sowie rot umrandete Lüftungsdüsen.

015 ging's los, 2017 war schon wieder Schluss: Der Vorgänger des aktuellen Civic Type R wurde nur über einen recht kurzen Zeitraum gebaut. Honda krönte das kurze Intermezzo mit einer limitierten "Final Edition".– und zeigt sich ganz schön wertstabil!Im Juni 2016 kündigte Honda die Final Edition des auslaufenden Type R an. An der opulenten Leistung von 310 PS aus einem Zweiliter-VTEC-Motor drehte man nicht, stattdessen lag das Augenmerk auf der Optik. Das Sondermodell gab es ab Werk nur in Schwarz oder, wie das von AUTO BILD gefundene Exemplar, in Weiß. Es basiert auf der Ausstattung GT und hebt sich von den regulären Modellen durchab: Frontschürze, Schweller und Türgriffe sowie Felgen strahlen in Weiß. Den sportlichen Charakter sollen rote Akzente unterstreichen. Dabei fallen vor allem der teilweise rote Spoiler und die ebenso rot lackierten Spiegelkappen auf. Im Innenraum gibt es – im Unterschied zum regulären Type R – Alcantara-Sportsitze in Schwarz und Rot mit entsprechenden Ziernähten sowie rot umrandete Lüftungsdüsen. Ansonsten entspricht der Innenraum der Serie, bis auf eine weitere Abweichung: