Der geht richtig gut: Handgeschaltet sprintet der HR-V 1.5 Turbo in 7,8 Sekunden auf Tempo 100.

Licht und Schatten: Der Innenraum ist schick eingerichtet, aber leider gibt es viel hartes Plastik.

Dank der gelungenen Abstimmung von Federn und Dämpfern (vorne McPherson-Federbeine, hinten Verbundlenkerachse) und der guten Geräuschdämmung hat der kleine Honda echte Langstreckenqualitäten. Im variablen Innenraum gibt es genügend Raum zum Reisen und einen überaus wandlungsfähigen Kofferraum, der sich mit einem Handgriff von 470 auf 1103 Liter vergrößern lässt. Wie auch beim Honda Jazz kann man die Sitzflächen der Rückbank nach oben klappen, um sperrige Gegenstände aufrecht zu transportieren. Das Interieur sieht schick aus, doch gerade im Cockpit fasst sich vieles nicht gut an. Die meisten Bedienelemente sind aus strapazierfähigem, aber wenig edlem Hartplastik. Wenn es dem Honda HR-V gerade in der Sportversion noch an etwas fehlt, dann ist es ein variabler Allradantrieb . Der Japaner lässt sich ausschließlich über die Vorderachse antreiben. Der Basispreis für den mäßig ausgestatteten Honda HR-V Comfort 1.5 mit 130 PS liegt bei 21.590 Euro. Der 182 PS starke HR-V Turbo Sport kostet gut ausgestattet mindestens 29.990 Euro.