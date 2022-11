Das ausschließlich mit Frontantrieb erhältliche Honda HR-V steht im Schatten des größeren und in Europa erfolgreicheren Bruders CR-V . Warum dem HR-V die Herzen der Kunden nicht zufliegen, bleibt mitunter ein Geheimnis, denn der Japaner macht vor allem in der Stadt eine tolle Figur.

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt es zahlreiche HR-V-Exemplare aus den unterschiedlichsten Jahrgängen. Mit dabei ist auch dieses absolute Schnäppchen in Düsseldorf.

Kompaktes SUV mit vielen Features