Biker kennen das: Da will man einen Gleichgesinnten grüßen – und hebt die Hand versehentlich für einen Motorroller . Wie peinlich, schnell die Hand weg! Aber warum eigentlich? Für die meisten Motorradfahrer scheint es selbstverständlich zu sein, dass Roller nicht zur Community gehören. Dabei trifft das Klischee vom langsamen und billigen Autoersatz längst nicht mehr in jedem Fall zu.

In Sachen Motor und Fahrwerk teilen sie sich sogar die gleiche Basis. Das heißt: fast. Während die NC mit Telegabel und einer Scheibenbremse am Vorderrad auftritt, schmückt sich die Forza mit Upside-down-Gabel und zwei vorderen Bremsscheiben. Angetrieben werden beide vom gleichen kräftig schnurrenden 750-Kubik-Zweizylinder der mit seinen 59 PS sowohl im Tourer als auch im Roller eine klasse Figur macht.

Und wie sieht's mit der Alltagstauglichkeit aus? Unentschieden, würden wir sagen. Der Stauraum der NC ist größer und besser zugänglich. Dafür schützt die üppige Forza-Verkleidung zuverlässiger vor der Witterung. Nur der Durchstieg beim Roller kann kaum als solcher bezeichnet werden. Denn in Wahrheit steigen Forza-Fahrer auf wie auf ein Motorrad. Handlich sind sie dagegen beide.

Das liegt nicht allein an den fast identischen Sitzhöhen von 790 und 800 Millimetern, die sich auch für klein gewachsene Fahrer wie unsere Tester eignen, sondern auch an den niedrigen Schwerpunkten beider Fahrzeuge. Auch Federung und Dämpfung hinterlassen einen ähnlichen Eindruck: Sowohl Roller als auch Tourer sind straff abgestimmt, ohne jedoch knöchern zu wirken.

Die intuitive Bedienung scheint sich die NC von der Forza abgeschaut zu haben. Statt eines überladenen Cockpits informiert hier ein schlichtes Bedienelement, über das drei Fahrmodi auswählbar sind. Mehr Technik-Firlefanz braucht wirklich keines dieser beiden Gefährte.

Das heißt: bis auf das reaktionsschnelle und wahlweise manuell bedienbare Doppelkupplungsgetriebe . Das sei allen wärmstens empfohlen, die im Stadtverkehr oder auf alpinen Passstraßen keine Lust auf ständiges Schalten haben. Die knapp 3000 Euro teurere Forza ist serienmäßig damit ausgestattet. Für die NC kostet das DCT 1000 Euro Aufpreis. Das Plus an Komfort: unbezahlbar.

Das würden wir auch gern von der Sitzbank der NC 750 X behaupten. Die ist allerdings nicht nur schmal, sie entpuppt sich auf längeren Fahrten auch als zu hart. Auch der recht spitze Kniewinkel und die sehr schmalen Fußrasten sorgen schnell für unangenehmes Kribbeln in den Beinen. Da wünscht sich die Fahrerin glatt auf das breite Sofa des Rollers mit viel Beinfreiheit und zwei Trittbrettern. Dafür hat die sportlichere NC in Sachen Schräglagenfreiheit die Nase vorn. Verstecken muss sich die Forza hier aber auch nicht.

Honda packt die 750 X nämlich in die Rubrik "Adventure" und weckt damit falsche Erwartungen an ein unkompliziertes und grundsolides Bike. Beim Halt am Motorradtreff kommt da schon mal das Gefühl auf, sich rechtfertigen zu müssen. Auch, weil so einige Experten sich über den Hubraum ihrer Maschine definieren, "Mädchenmopeds" verlachen und von "Angststreifen" schwafeln, wenn der Reifen außen nicht abgenutzt ist. Da steigen wir doch gern auf den Roller. Und plädieren für mehr Toleranz.