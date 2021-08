Bei ungefährverlängert die Motorelektronik die, sodass mehr Luft in den Zylinder strömen kann. Zusammen mit einerentsteht dann – nur bei Bedarf – mehr Leistung. Das kompakte Aggregat gewann in den Jahren 2000 bis 2004 den "". Im Gegensatz zur SSM-Studie, in der ein Automatikgetriebe verbaut war, bot Honda den S2000 ausschließlich mit Handschaltung an.

Nach einem, im Zuge dessen unter anderem Fahrwerk, Front- und Heckdesign überarbeitet wurden, lief die Produktion des S2000 Mitte 2009 aus. Inwurden in den zehn Jahren Bauzeit lediglichverkauft, 1813 Stück waren am 1. Januar 2021 noch zugelassen. International wurden über 110.000 Exemplare abgesetzt, davon mehr als die Hälfte in den USA. Letzteres ist – angesichts der Handschaltung im S2000 – durchaus als Erfolg zu werten. Zur Legende machten den Roadster neben dem puristischen Fahrerlebnis auch mehrere Auftritte in den Filmen der ""-Reihe, in denen der S2000 von den Charakteren Suki und Johnny Tran gefahren wird.