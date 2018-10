uf wundersame Weise hat eine Frau aus Melbourne (US-Bundesstaat Florida) einen spektakulären Unfall überlebt. Die 35-Jährige war mit ihrem Honda Civic auf dem Interstate-Highway 95 unterwegs, als ihr nahe Rockledge ein etwa drei Meter langes und einen Meter breites Stück Sperrholz in die Frontscheibe krachte. Das Holz durchschlug das Glas auf Halshöhe und blieb im Wagen stecken – Zentimeter vor dem Fahrersitz. Die Fahrerin hatte unglaubliches Glück: wäre die Platte nur ein Stück weiter links eingeschlagen, hätte sie die Frau mit Sicherheit tödlich verletzt. So stoppte die A-Säule das Flugobjekt und rettete der Fahrerin das Leben, Die Frau wurde bei dem Vorfall nur leicht verletzt.

Berichten zufolge war das Holz zuvor von einem Truck geflogen, dessen Fahrer es nicht ausreichend abgesichert hatte. Der 51-Jährige wurde wegen "mangelhafter Befestigung von Gefahrengut" angezeigt. Die Feuerwehr aus Brevard County teilte die Bilder vom Sperrholz-Crash auf ihrer Facebook-Seite. Nicht wenige User erinnerte das Szenario an die Horrorfilm-Reihe "Final Destination", in der der leibhaftige Tod Menschen verfolgt und mittels verschiedener Unfälle versucht, deren Leben zu beenden. Manch einer wollte in der verpixelten Person auf dem Unfallbild (rechts neben dem Honda) sogar den Sensenmann persönlich erkannt haben.