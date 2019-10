ie Kürzel HSN und TSN stehen für "Herstellerschlüsselnummer" und "Typschlüsselnummer". Sie sind wichtig, wenn ein Auto an- oder umgemeldet werden soll, aber auch beim Abschluss einer Kfz-Versicherung . Mit den Daten aus dem Fahrzeugschein können Behörden und Versicherer den genauen Fahrzeugtyp identifizieren und weitere Informationen zum Fahrzeug, wie zum Beispiel Motorisierung oder Kraftstoffart abrufen. So kann das Fahrzeug sicher zugeordnet und eine Verwechslung so gut wie ausgeschlossen werden.

Kfz-Versicherungsvergleich Ein Service von Versicherung vergleichen und bis zu 850 Euro sparen!

Nicht nur beim Abschluss der Kfz-Versicherung, auch beim vorherigen Tarifvergleich sind HSN und TSN hilfreich. So spart man sich das mühsame einzelne Heraussuchen von Angaben wie Fahrzeugart, Motorleistung, Hubraum, Türanzahl etc. Und diese Angaben sind wichtig: Denn die Höhe der Versicherungsprämie richtet sich nach vielen Faktoren, dazu zählt auch, was der Wagen wert ist oder wie hoch seine Leistung ist. Außerdem werden die Fahrzeuge von den Versicherern in sogenannte Typklassen eingestuft. Sie spiegeln das Risiko eines möglichen Schadens am Wagen anhand der Statistiken der vergangenen drei Jahre wider ( weitere Infos zu Typklassen hier ). Mithilfe der HSN und TSN kann der Wagen sofort sicher eingestuft werden. Und die Ergebnisse des Vergleichs sind ggf. genauer, als wenn man selbst die Motorisierung aus einer langen Liste heraussuchen muss.