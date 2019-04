S-Tuner Mil-Spec Automotive legt den legendären Hummer H1 wieder auf: in einer stark überarbeitete Version! Das Projekt "No.6" sieht böse aus und verfügt über richtig viel Leistung! Der brachiale Geländewagen kommt mit einer Polyurethan-Kevlar-Schale in der Farbe "Deep Sky Black", die den Super-Hummer im Vergleich zum Original noch einschüchternder wirken lässt. Vor der Motorhaube signalisiert der gewaltige Rammschutz kompromisslosen Vortrieb, die 20 Zoll großen "Black-Rhino"-Räder runden den bedrohlich-düsteren Auftritt ab.

Bedrohlich: Wenn der "No.6." auf einen zurollt, wird es dunkel. Auch am Tag.

Beeindruckend auch, was sich unter der Haube des "No.6" verbirgt. Wo bei der Ur-Version des H1 (gebaut 1992 bis 2006) noch eher überschaubare 150 PS im 6,2-Liter-Diesel-V8 unter der Last des rund 3,6 Tonnen schweren Ungetüms ächzten, hat Mil-Spec einen 6,6 Liter großen Duramax-Dieselmotor implantiert, der satte 507 PS und 1356 NM Drehmoment auf die Straße bringt. Für die Kraftübertragung sorgt ein Sechs-Gang-Automatikgetriebe. Besonderes Highlight: Der Super-Hummer verfügt über ein sogenanntes Air-Ride-Federungssystem, über das man die Bodenfreiheit verändern kann. Bis zu fünf Zentimeter mehr sind so möglich. Im Innenraum setzt Mil-Spec das "All-Black"-Schema fort: schwarze Ledersitze, schwarze Akzente, schwarzes Lenkrad. Allerdings betont das Unternehmen, dass der Kunde das Interieur vollständig nach persönlichem Wunsch gestalten kann.