Hymer B 588 DL: Wohnmobil-Dauertest

M anchmal hapert's gleich am Anfang. " Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden anchmal hapert's gleich am Anfang. " Motor prüfen lassen", wirft der Bordcomputer unserem Kollegen Manfred Klangwald bei der ersten Fahrt zur Tankstelle entgegen, in knalligem Orange natürlich. Da werden selbst erfahrenste Testfahrer nervös. Zum Glück ist's nichts Ernstes, das Nachfüllen von einem Liter Motoröl bringt die Anzeige zum Erlöschen. Puh. Auf den ersten längeren Trips macht der Hymer B 588 DynamicLine dann seinem Namen alle Ehre: Das leichtfüßige Handling und der gut gedämmte Motor fallen positiv auf, ebenso das komfortabel abgestimmte Fahrwerk. Er wankt dadurch deutlich, aber unser Fahrdynamik-Experte Tim Dahlgaard bescheinigt ihm nach Elch- und Slalomtests einen starken, frühzeitigen ESP-Eingriff und insgesamt sicheres Fahrverhalten. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass er mit über 5000 Kilometern die längste Testfahrt im Hymer unternehmen wird: im August durch Großbritannien. Die Rückfahrkamera lobt er – wie alle anderen – für ihr scharfes, weitwinkliges Bild, ebenso die großen Außenspiegel. Zudem gefällt die gute Ausleuchtung der Straße durch die kräftigen Scheinwerfer

Das geringe Gewicht geht zulasten der Möbel-Qualität

Mission erfüllt: Die neue B-Klasse sollte leicht werden. Tatsächlich bleibt der leere 6,99-Meter-Einzelbetten-Grundriss bei drei Tonnen. Technische Daten Motorisierung MultiJet II 150 Leistung 110 kW (150 PS) bei 3600/min Hubraum 2287 cm3 Drehmoment 380 Nm bei 1500/min Höchstgeschwindigkeit 142 km/h Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 6990/2220/2960 mm Radstand/Bereifung 3900 mm/225/75 R 16 C Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 3000/500 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2000/750 kg Material Wand/Dach/Boden Alu/GFK/GFK Stärke Wand/Dach/Boden 34/34/35 mm Isolierung Wand/Dach/Boden PU/PU/PU Liegefläche Front L x B 1810 x 1460 mm Liegefläche Heck L x B 2010 x 800, 1940 x 800–2035 mm Kühlschrankvolumen/Gefrierfach 160/30 l Herd 3 Flammen Bordbatterie 95 Ah Frisch-/Abwassertank 150/130 l Gasvorrat/Heizung 2 x 11 kg/Truma Combi 6 Preis/Testwagenpreis ab 82.990 Euro/104.591 Euro Testverbrauch 11,9 l D/100 km Ölnachfüllmenge 3 l/40.812 km Kilometerstand bei Testbeginn 15 km Kilometerstand bei Testende 40.812 km In Fahrt also alles bestens? Eigentlich ja, wäre da nicht die ständig aufspringende Badezimmertür, deren Magnetverschluss über die gesamte Testdauer für Ärger sorgt. Selbst zwei verschiedene Fachwerkstätten sind nicht in der Lage, ihn gängig zu machen. Auch anfällig: die Schrankklappen. Ihre straffen Haltefedern reißen ihnen mehrfach die Schrauben aus. AUTO BILD-Kollege Matthias Moetsch fragt sich nach über 1200 Kilometern durch Skandinavien, wie so etwas ausgerechnet bei dem Traditionshersteller Hymer passieren kann. Eine Erklärung liegt nahe: Die neue B-Klasse sollte konsequent leicht werden. Das ist auch ganz gut gelungen, immerhin bleibt unser leerer 6,99-Meter-Einzelbetten-Grundriss bei drei Tonnen. Möglicherweise wurde aber am Mobiliar etwas zu viel Masse gekappt.

Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile

L-Sitzgruppe und verschiebbarer Tisch ernten Lob

Hier fühlten sich alle wohl: helles, wohnliches Interieur mit durchgehendem (Doppel-)Boden. Schade, denn das Raumgefühl im Interieur, die verwendeten Stoffe und Dekore sowie das Lichtkonzept werden einhellig gelobt. Der B-DL ist ein Wohlfühlmobil. Tester Thomas Wirth lobt die gemütliche L-Sitzgruppe mit dem verschiebbaren Tisch, die tellergefederten Betten verschaffen allen Testern erholsame Nachtruhe. Für Freude sorgt auch das Bad. Mit viel Stauraum und großem Duschbereich erfüllt es alle Komfortansprüche. Allerdings moniert Kollegin Helene Schmidt schlecht abfließendes Wasser. Bei Kilometer 11.640 ist sie es auch, die zum ersten Mal Pannenhilfe in Anspruch nehmen muss: Auf einer längeren Autobahnetappe springt der Hymer am Rasthof Aichstetten nicht mehr an. Das wird im Verlauf des Tests noch zweimal passieren – trotz des Austauschs der Starterbatterie und eines Elektronikchecks beim Fachmann. Wir vermuten, dass es am Multimediasystem liegt. Das gibt nämlich auch ausgeschaltet immer wieder Knacklaute von sich.

Lesen Sie auch: Kritisches Fahrverhalten eines Vorserien-B-DL

Eine Efoy-Brennstoffzelle zieht ein

Stärken Schwächen - sehr gutes Platzangebot, großzügige Stehhöhe - mehrere Schrankklappen lose - komfortable, sichere Fahreigenschaften, gute Geräuschdämmung - Knarzgeräusche aus dem Mobiliar - gute Übersichtlichkeit - Badtür schließt nicht richtig - viel Stauraum, große Garage - Starterbatterie entlädt sich bei längerer Standzeit Wohnmobil-Dauertest Hymer B 588 DL zur Galerie Etwa zur Mitte des Dauertestzeitraums löst sich das Schlafzimmerfenster auf der Fahrerseite aus der Halteschiene und muss ausgetauscht werden. Kurz darauf bekommt unser Hymer noch eine wichtige Testaufgabe: Es wird eine Efoy-Brennstoffzelle eingebaut. Sie erhöht die Autarkie erheblich, liefert verlässlich unbemerkt und stetig Strom. Nur bei der Rundumsicht hilft sie nicht: Während des Rangierens springt uns bei Kilometer 32.392 urplötzlich ein schmaler Begrenzungspfosten beifahrerseitig ins hintere Seitenteil. Der GAU für jeden Reisemobilisten: Eine teure Reparatur wird fällig. Mit 40.812 Kilometern auf der Uhr geben wir die B-Klasse schließlich bei Hymer in Bad Waldsee zurück.

Und das sagt Hymer zu unseren Erfahrungen: