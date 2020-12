Hymer B-Klasse ML T 780: Wohnmobil-Test

Besonders hilfreich und neu für die Hymer B-Klasse sind die kamerabasierten elektronischen Helfer, etwa der aktive Spurhalter (590 Euro), die Verkehrszeichenerkennung (390 Euro) oder der Fernlichtassistent (390 Euro).Wer gleich mit mehreren dieser Systeme liebäugelt, für den hat Hymer zwei Angebote parat: das Fahrassistenz-Paket für 1990 Euro (alle Aufmerksamkeitsassistenten plus beheizbare Windschutzscheibe ) und das Fahrassistenz-Paket Plus für 6890 Euro (das neben Abstandsassistent auch Multimediasystem und Automatik enthält).

Trotz des dunklen Holzdekors wirkt der Innenraum hell und großzügig. ©Markus Leser / AUTO BILD

Für den teilintegrierten MasterLine bietet Hymer zunächst nur einen Grundriss an, nämlich den T 780 mit 7,98 Meter Fahrzeuglänge und Längsbetten im Heck. Technisches Highlight ist das Hymer SLC-Chassis, in dem nicht nur Tanks und Technik verbaut sind, sondern das auch eine durchgängige Beladung von außen und innen ermöglicht.Und innen überzeugen die Details: Die Trittstufe für die Betten ist in einem Kasten versteckt. Der Schrank ist bodentief, sodass Kleider aufgehängt werden können. Im Badschrank sichern Gummispannbänder Tuben, Tiegel und Flaschen vor dem Umfallen.Unser Prototyp fuhr mit Ausstattung "volle Hütte" vor, da durch summiert sich der Preis am Ende auf satte 123.908 Euro. Besonders für Wintercamper interessant ist zudem das Arktis-Paket (4790 Euro), u. a. mit Warmwasserheizung inklusive Wärmetauscher und Zuheizer, Isoliermatten, Garagenbodenheizung sowie Filzverkleidung und Riffelblech in der Garage. Aber auch sonst lässt die Preisliste der Sonderausstattungen keine Wünsche offen. Sogar an eine Außendusche (290 Euro) wurde gedacht.Der neue B-Klasse-Spross ist mehr als ein alter Bekannter mit variierter Front. Für Technikbegeisterte ist der T 780 das Modell der Wahl. Er verbindet die gemütliche Wohnlichkeit des Aufbaus mit dem Komfort eines modernen Basisfahrzeugs. Das lassen sich Hymer und Mercedes allerdings auch gut bezahlen.vier von fünf Punkten.