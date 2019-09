in Wohnmobil-Bauer und ein Chemie-Gigant? Das passt auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammen. Aber spätestens, wenn man ein Auge auf den VisionVenture wirft, ist diese Kombination ziemlich einleuchtend. Für das Wohnmobil-Konzept haben sich Hymer und BASF zusammengeschlossen – herausgekommen ist ein hochmoderner Kastenwagen , der schon mal einen Vorgeschmack auf das Campen im Jahr 2025 geben soll. Während Hymer Kundenwünsche und -feedback in die Gestaltung eingebracht hat, wurden von BASF hochmoderne Materialien und Werkstoffe beigesteuert. So stammen manche Bauteile zum Beispiel aus dem 3D-Drucker: einige Karosserieteile und die Radlaufverkleidung wurden im 3D-Druckverfahren hergestellt. Sie sind dadurch leicht und robust. Selbst der Fahrzeuglack hat eine besondere Eigenschaft: Der dunkelgrüne Lack reflektiert Infrarot-Strahlung und verringert dadurch die Erwärmung der Fahrzeugoberfläche um 20 Grad und die des Innenraums um bis zu vier Grad.

Modern gestalteter Innenraum mit vielen natürlichen Materialien, z.B. Bambus und Schiefer.

Im Innenraum des VisionVenture dominieren natürliche Materialien wie Schiefer, Leder, Holz, Filz oder Bambus. Zentrum des Reisemobils ist eine Sitzgruppe im Heck des Kastenwagens. Bei geöffneter Heckklappe wird der Wohnbereich im Handumdrehen zu einer kleinen Sonnenterasse. Praktisch: Unter der Sitzbank lässt sich ein kleiner Elektrogrill hervorziehen. So steht einem Barbecue auf dem Campingplatz nichts im Wege. Zusätzlich gibt es eine kleine Küchenzeile mit Herdplatten, die platzsparend in eine Treppenkonstruktion integriert ist. Über die LED-beleuchteten Stufen, die gleichzeitig als Stauraum genutzt werden können, gelangt man in den Dachaufbau, wo sich das Bett befindet. Besonders clever: Die Dachkonstruktion ist aufblasbar, das spart Gewicht. Gleichzeitig bestehen die Außenwände aus einer sieben Zentimeter dicken Wabenstruktur, die gut isoliert und sich in kürzester Zeit je nach Außentemperatur mit warmer oder kühler Luft füllen lässt, um für ein angenehmes Klima beim Schlafen zu sorgen. Das Ambientelicht sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Der Strom dafür stammt aus einer Photovoltaik-Anlage, die ebenfalls auf dem Dach platziert ist.