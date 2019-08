D

er Mercedes Sprinter ist ein beliebtes Basisfahrzeug für Wohnmobile . Auch auf dem Caravan Salon 2019 spielt der Kastenwagen wieder eine wichtige Rolle: Viele Ausbauer zeigen ihre Modelle auf Sprinter-Basis. Das Besondere am Sprinter: Er bietet für Nutzfahrzeuge ein vergleichsweise hohes und modernes Ausstattungsniveau. Auf Wunsch sind das Infotainmentsystem MBUX sowie diverse Sicherheitsassistenen wie Abstandstempomat und Spurführungs-Hilfen an Bord. Mit MBUX hält auch die Sprachsteuerung mit "Hey Mercedes " Einzug ins Reisemobil. Ein weiterer Vorteil für Camper: Der Sprinter kommt mit einem sogenannten "Hibernation Mode". Ist er aktiviert, wird das Fahrzeug in eine Art Überwinterungs-Modus versetzt, die Akkus werden geschont. So sind auch längere Standzeiten kein Problem für den Sprinter.