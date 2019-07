E

Neuheiten auf dem Caravan Salon 2019 zur Galerie

s gibt kaum einen Hersteller, der sich nicht auf dem Caravan Salon 2019 (31. August bis 8. September) in Düsseldorf zeigt. Dieses Jahr werden mehr als 600 Aussteller in 13 Hallen erwartet. Und auf dem Freigelände werden sich über 130 Caravan- und Reisemobilmarken mit mehr als 2100 Fahrzeugen präsentieren. Wer sich nach großen Luxus-Reisemobilen umschauen möchte, ist in Halle 5 richtig, eine Technikhalle samt Vorzelten und Faltcaravans befindet sich in Halle 14. Der beliebte Zubehörverkauf läuft in Halle 7a. Die "StarterWelt", die sich markenneutral an Camping-Einsteiger richtet, präsentiert unter anderem das Thema "Vermietung von Reisemobilen und Caravans". Erstmals gibt es auf dem Freigelände die Sondershow "Caravaning Sports". Hier werden Fahrzeuge präsentiert, die besonders gut geeignet sind, um sportliche Aktivitäten und den Urlaub auf vier Rädern zu verbringen.