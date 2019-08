Z

um Caravan Salon 2019 hat VW noch ein Highlight im Gepäck: Nachdem der neue VW California 6.1 bereits vorab vorgestellt wurde, hat VW dem California Beach zur Messe noch ein Upgrade verpasst. Das Einstiegsmodell des California-Campers bekommt nämlich eine kleine Küchenzeile. Das Praktische: Die Miniküche lässt sich einfach in die Seitenwand des Campers wegklappen. So müssen die Nutzer nicht auf die Vorteile des Modells Beach verzichten. Denn dieser wird vor allem aufgrund seiner Sitzplätze von den Kunden geschätzt. Ist die Küche weggeklappt, können die Sitzbänke aber einfach in die gleiche Position wie im Multivan zurückgeschoben werden. So ist der Beach praktisch VW California und Multivan in einem. Die Küche ist Serie und schon zum Basispreis von 48.795 Euro inbegriffen.