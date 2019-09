A

uch beim Thema Wohnmobile wird Elektromobilität immer wichtiger. So zeigt Dethleffs auf dem diesjährigen Caravan Salon seinen ersten Camping-Van mit Plug-in-Hybrid : den Globevan e. Hybrid . Das Vorführfahrzeug basiert auf dem Ford Tourneo Custom mit Rechtslenker. Aber das – so verspricht es der Hersteller – sei auch alles, was beim Messefahrzeug noch nicht der Serie entspreche. Denn sobald Ford Anfang 2020 den neuen Transit Custom vorstellt, soll der Globevan genau so, wie er bei der Premiere gezeigt wurde, auf Transit-Basis in Serie gehen. Ende 2020 soll die Auslieferung beginnen, Interessenten können sich schon jetzt registrieren. Der Vorteil des Plug-in-Hybrids mit 126 PS: Neben geringem Spritverbrauch und reduziertem Schadstoffausstoß wird der Akku beim Bremsen durch sogenanntes Rekuperieren wieder aufgeladen. Beim Globevan fließt diese Energie aber nicht nur in die Fahrzeugbatterie, sondern auch in die Bordbatterie.